Bajok, amiket a fülhallgató okozhat

A fej- és fülhallgatók többféle veszélyt is hordoznak, amelyek javarészt azzal vannak összefüggésben, hogy ezekkel a szerkezetekkel gyakran és hosszú ideig érintkezünk közvetlenül. Másrészt annak ellenére, hogy némelyik egészen aprócska, mégis képes irgalmatlan zajt csapni, amit a fülünk rosszul visel. Ráadásul a füles használata nem csak ez eszköz tulajdonosát érintheti, hanem - elsőre bármennyire is furcsa - a környezetében élőket is. A Healthsite összeírta, melyek a legfontosabb kockázatok, amelyek a fül- és fejhallgatók használata miatt lesnek ránk.

A fülhallgató praktikus, de veszélyes lehet. Személyes tárgy

Hallási komplikációk vagy halláscsökkenés

A fülhallgató használata közben a hang közvetlenül a fülbe jut, amelynek ereje nem haladhatja meg a 90 decibelt. Ezen a küszöbértéken túl a zaj befolyásolja a hallást. Ideális esetben a 90 decibelnél már kissé erősebb hanghatás mellett sem tarthat tovább a fülhallgató folyamatos használata 15 percnél, ha mégis, akkor fennáll a halláskárosodás veszélye. Persze, ha valaki fel akarja idézni egy rockkoncert hangfergetegét, az 110 decibelt is kipróbálhat, de ezen a fokozaton már 1-2 perc is problémát okozhat.

Fülfertőzést okoz a fülhallgató

A fülkagylóba illeszthető eszközök praktikusak, mert kevés helyet foglalnak, az utcán vagy a tömegközlekedési eszközökön is könnyen használhatók, de megvannak a veszélyeik is. A fülben különféle mikrobák élnek, amelyek rátapadnak a fülhallgató felületére. Ha valaki másnak is odaadjuk az eszközt, akkor átadjuk a saját mikroorganizmusainkat, és később visszakapjuk a családtagunkét vagy ismerősünkét. Ezek pedig megfertőzhetnek bennünket, s az eredmény a fül begyulladása lehet, ami meglehetősen fájdalmas módon figyelmeztet rá, hogy a higiéniának a fülre is ki kell terjednie. Ezért a fülhallgatót mindenképpen személyes tárgyként kell kezelni. A fejhallgatókkal is hasonló módon vihetünk át fertőzéseket, sőt élősködőket is.

A levegő útjának elzárása

A fülhallgatót gyártó cégek elsősorban arra ügyelnek, hogy tiszta, jó minőségű hangzárt érjenek el, és az eszköz viselése kényelmes legyen. A legjobb élmény elérése érdekében azonban a fülhallgatót közvetlenül a fülcsatornákba kell helyezni, ami azt eredményezheti, hogy elzáródása levegő útja, megakadályozva a hallószerv szellőzését, ami fülgyulladást, a fülzsír felszaporodását és végül halláskárosodást is okozhat.

Allergiás tünetek

Az eszközök jelentős része műanyag felületekkel érintkezik a viselő bőrével. Egyes esetekben ez irritációt és más allergiás reakciókat, bőrviszketés, bőrpírt vagy kiütéseket okozhat.

Mellékhatások az agyban

Az elektromágneses hullámok egészségi hatásairól régóta folyik a vita. Különösen a mobiltelefonok miatt végeztek számos vizsgálatot, hogy tisztázzák, okozhat-e a sugárzás elváltozásokat vagy negatív hatásokat az agyban. Erre eddig nem sikerült egyértelmű bizonyítékot találni, de teljesen azért nem lehet kizárni e hatások létét. A fej- és fülhallgatók (a vezeték nélküli kapcsolattal működők több okból is) szintén elektromágneses hullámokat bocsátanak ki, s ennek lehet hatása az agyra, különösen akkor, ha valaki tartósan ki van téve az elektromágneses hullámoknak.

Súlyos fájdalom a fülben

Előfordul, hogy a megrögzött fej- és fülhallgató-használók orvosnál kötnek ki súlyos fülfájás miatt. Illetve különböző furcsa hangokat és zümmögést is érzékelhetnek a fülükben, sőt a hallószervben zsibbadás is felléphet. Mivel egyes felmérések szerint a fiatalok mintegy negyede intenzíven használja az ilyen eszközöket, a probléma meglehetősen elterjedté válhat.

Óvintézkedések a fülhallgatóval kapcsolatban

▪ A füldugós eszközök nagyobb veszélyt jelentenek, helyettük jobb egy nagyobb méretű, a fülre kívülről simuló hallgatót használni.

▪ A fej- és különösen a fülhallgató személyes eszköz, sohasem szabad megosztani másokkal, még a családtagokkal sem.

▪ Ha lehetséges, a fülhallgató külső gumi- vagy szivacsborítását havonta legalább egyszer cserélni kell.

▪ A hangos zenehallgatás káros, inkább - az élvezetet még nem zavaró - leghalkabb fokozatot érdemes használni.

▪ Utazás közben különösen érdemes elkerülni a fülhallgató használatát, mert a zavaró külső hangok ellensúlyozására ilyenkor hajlamosak vagyunk a szükségesnél sokkal feljebb tekerni a potmétert.

▪ A fej- és fülhallgatózás negyedóránkénti megszakítása segít megőrizni a jó hallást idősebb korra is.