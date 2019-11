Az orrunk ezért lehet hideg

A végtagok kihűlése nem szokatlan, mivel általában több időre van szükség ahhoz, hogy a kezekbe és a lábakba érjen a vér. Az orral is hasonló a helyzet. Amikor nagyon hideg van, a vér általában a test középső részébe áramlik, hogy segítsen melegen tartani a létfontosságú szerveket. Ezen kívül a szervezet energiát és hőt próbál megtakarítani, ezért a test külső részein - a kezekben, a lábakban, a fülekben és orrban - összeszűkülnek az erek és lelassul a vérkeringés. A hidegen kívül azonban még számos oka lehet annak, hogy lelassul a vérkeringés és kihűl az orrunk.

Ha fázunk, az orrunk is könnyen kihűl - azonban betegségre is utalhat a hideg orr. Fotó: iStock

Pajzsmirigyzavar

A pajzsmirigy-alulműködés egyik következménye, hogy a testünk akkor is hideget érzékel, amikor valójában nincs hideg. A szervezet ilyenkor hőt és energiát próbál megtakarítani, ami miatt lassul azanyagcsere- a hideg orr ennek az egyik tünete. Hasonló a helyzet a Hashimoto-betegség esetében is, amely egy pajzsmirigyet érintő autoimmun zavar. Tünetei között szerepel még a hízás, a kimerültség, az izom- és ízületi fájdalom, a hajhullás, a viszkető, száraz bőr és a szokatlan fázékonyság.

Raynaud-szindróma

Állhat a háttérben Raynaud-szindróma is, amikor a helyi vérerek egy rövid időre hirtelen összeszűkülnek. Leggyakrabban a kéz és láb területe érintett, de a fülek és az orr területén is előfordulhat. Kiválthatja hideg, valamilyen autoimmun betegség, de erős érzelmi stressz is. Kísérő tünetként jelentkezhet még a bőr kifehéredése vagy kipirosodása, zsibbadás, bizsergés, fájdalomérzet, illetve hidegérzet bizonyos területeken, amely akár órákig is elhúzódhat.

Cukorbetegség

Az orr bőrének rossz keringését okozhatja cukorbetegség is, amely kezeletlenül hagyva komoly keringési problémákhoz vezethet - akár idegkárosodással is járhat. Ilyenkor jelentkezhetnek még olyan tünetek, mint a nehéz sebgyógyulás, a gyakori vizelés, a fáradtság, a homályos látás, a magas vérnyomás, a zsibbadás, a váratlan fogyás és a hányinger.

Szívbetegség

A hideg orr arra is utalhat, hogy a szívünk nem egészséges. Előfordulhat, hogy például kardiomiopátia vagyérelmeszesedésáll fenn. Ilyenkor olyan kísérő tünetek jelentkezhetnek, mint a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint, a szokatlanul lassú vagy gyors szívverés, a mellkasi fájdalom, a légszomj, illetve a bokák és lábfejek megdagadása.

Fagyás

Ha pedig extrém hidegnek voltunk kitéve, akkor fagyás is állhat a háttérben. Ilyenkor zsibbadás és bizsergés jelentkezhet. Az orr bőre fájhat, illetve el is színeződhet - a fagyás súlyosságától függően vörösre, fehérre, szürkére, sárgára vagy feketére.

Szerencsére a legtöbb esetben egyszerűen csak arról van szó, hogy fázunk - viseljünk sálat és sapkát, igyunk valami meleg italt, és hamarosan az orrunk is visszanyeri a normál hőmérsékletét.

Forrás: healthline.com