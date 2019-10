A nők ezért fázékonyabbak

Mikor kell komolyan venni a fázékonyságot? Milyen betegségre utalhat ez a jelenség? A kérdésekre Dr. Kádár János immunológus, az Immunközpont főorvosa válaszol.

Játék a hőfokkal

Épp csak elcsendesedtek a nyári viták a légkondicionáló körül, máris komoly nézeteltérésre ad okot a fűtési szezonban a termosztát beállítása. A férfiak rendszerint az alacsonyabb hőmérsékletet kedvelik, a nők pedig inkább a meleget. Ennek oka nem más, mint az anyagcsere. A nők nyugalmi anyagcseréje ugyanis lassabb, ezért ők fázósabbak lehetnek, a férfiak teste viszont a gyorsabbanyagcseremiatt melegebb, így ők az alacsonyabb hőmérsékletű szobában érzik jól magukat. Egy tanulmány szerint a nők többségének a 25 Celsius-fok, a férfiaknak pedig a 22 Celsius-fok az ideális.

Bizonyos mértékig normális a fázékonyság, de betegségre is utalhat. Fotó: iStock

A fázékonyság betegséget is jelezhet

A légúti fertőzések miatt is fázósabbak lehetünk - magaslázmellett is jelentkezhet vacogás, hidegrázás. Ez egy természetes jelenség, amely az első pár nap után el is múlik. Ám ha egyszer csak azt vesszük észre, hogy látszólag minden ok nélkül fázósabbak lettünk a megszokottnál és egyre rétegesebben kell öltözködnünk, akkor már komolyabb dologra is gyanakodhatunk.

A nők körében gyakrabban fordul elő a pajzsmirigy-alulműködés, amely fázékonyságot is okozhat. De állhat a jelenség hátterében vérszegénység, alultápláltság és érszűkület is - ilyenkor jellemzően az adott végtag hidegebb, zsibbadhat és fájhat is. Ha pedig a hideg hatására elfehéredik a végtag, akkor Raynaud-jelenségről lehet szó.

Raynaud-jelenség

Az elsősorban 40 és 60 év közötti nőket érintő jelenség során a hideg (vagy stressz) hatására gyakorlatilag leáll az ujjakban a vérkeringés. A párperces rohamokat követően az elfehéredett ujjakba lassan visszatér az élet. A zsibbadás ésfájdalomis megszűnik. Ha a fázósság mellett ilyen tüneteket is tapasztalunk, akkor mindenképp forduljunk orvoshoz! A Raynaud-jelenség nem mindenkinél okoz szövődményeket, de a biztonság kedvéért folyamatos kontroll javasolt.

"Az ujjakon látható bőr és a bőr alatti kötőszövet megkeményedése, megvastagodása idővel a belső szerveken is végbemehet. Tulajdonképpen a túlzott kollagéntermelődés megfojtja a szöveteket. Ahhoz, hogy ezt idejében felismerjük és kezeljük, panaszok esetén fontos az évenkénti - vagy állapottól függően ennél gyakoribb - kontroll" - hangsúlyozza a szakember.