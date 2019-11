A férfiak orra ezért nagyobb

A férfi és a nő testfelépítése közötti főbb különbségek jól ismertek, és nagy részüknek az okai is tisztázottak. Az erősebb testfelépítésnek és a szőrzetnek evolúciós okai vannak, de miért nagyobb átlagosan a férfiak orra, mint a nőké? Ennek járt utána a legújabb kutatás.

Milyen az ember szaglása? Ha mi száz szagot érzünk, ők több mint százezret. Még a "turcsi orrú" mopsz is lehagy minket, ha szaglásról van szó. El sem tudjuk képzelni az illatok széles tárházát, amelyet egy kutya érez. Az alábbi cikkünkből kiderül, mi az oka ennek.

Mivel a férfiak teste átlagosan nagyobb, mint a nőké, ezért több oxigénre is van szüksége a megfelelő működéshez, a több levegő beáramoltatásához pedig az orrnyílásnak is szélesebbnek kell lennie. Az Iowa Egyetem kutatócsoportja 38 ember (20 férfi és 18 nő) fejlődését követte hároméves koruktól egészen a húszas éveik közepéig. Azt vették észre, hogy a fiúk orrcsontja bizonyos fejlődési szakaszban sokkal többet nőtt, mint a lányoké.

Ebben az életszakaszban a fiúknak az izomtömege kezd nőni, míg a lányoknál inkább a testzsír mértéke változik. Mivel az izmok építéséhez és működtetéséhez több energiára - így több oxigénre - van szüksége a testnek, a szervezet az orrnyílások kiszélesítésével kompenzál. Valószínűleg ez az egyik fő oka, hogy a férfiak orra átlagosan tíz százalékkal nagyobb, mint a nőké.

A férfiak orra átlagosan tíz százalékkal nagyobb, mint a nőké

Kisebb orral is jobb a nők szaglása

A nagyobb orr azonban nem jár jobb szaglással, sőt: a kutatások szerint ez éppen fordítva igaz. Bár a nők szaglószerve kisebb, a beszívott levegőből agyuk mégis több információt tud hasznosítani, mint a férfiaké. Az orr szaglóhámja és a szaglókéreg közötti agyterületen elhelyezkedő szaglóhagymában - amely a szaglásunkat szabályozza - a nők esetében 40 százalékkal több sejt található (nagyjából 16,2 millió), mint a férfiaknál (9,2 millió). Egyes elméletek szerint a nők jobb szaglásának a párválasztásban lehet szerepe, a jó orr ugyanis a tesztoszteronszint változásait is észlelni tudja. Ez pedig segítette eleinknek eldönteni, hogy a kiszemelt férfi mennyire egészséges, erős, és összességében alkalmas az utódnemzésre.

A színeket is jobban látják a nők

A nőknek azonban nemcsak a szaglásuk jobb, hanem a látásuk is - legalábbis, ami a színtartományok érzékelését illeti. A New York Egyetem kutatása szerint a normális látásélességű férfiak színlátása elsősorban az alacsonyabb hullámhosszú tartományban (főként a kék és az ibolya árnyalataiban) lehet torzabb, mint a nőké. Ebben a tartományban tehát kevésbé érzékelik a színárnyalatok közötti finom különbségeket. Nagyobb arányban érinti a férfiakat a színvakság valamilyen formája is, ami a legtöbb esetben genetikai elváltozásra vezethető vissza.

Bár a férfiak a színek azonosításában rosszabbul teljesítenek, a finom mozgásokat gyorsabban észlelik, mint a nők. Mindkét nem erősségének evolúciós okai vannak: a férfiaknak a vadakkal kellett megküzdeniük, ezért az életük múlt rajta, hogy mikor veszik észre a támadó vagy menekülő állatot. A nők ezzel szemben terméseket gyűjtögettek, bizonyos ehető bogyók színe pedig csupán néhány árnyalattal tért el a mérgező fajtáktól - ezeknek az észlelése pedig számukra is létkérdés volt.

Forrás: Daily Mail Online