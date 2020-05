A testszőr súlyos bajokra is figyelmeztethet

1. Genetika Hogy mennyi szőr van rajtunk, sokban múlik azon, hogy milyen népcsoporthoz tartozunk: az ázsiaiakon található a legkevesebb terminális szőrzet (azaz az olyan hosszabb, erősebb szőrzetcsoport, mint például a fan- vagy hónaljszőrzet), a hispán vagy közel-keleti származásúakon pedig a legtöbb. A többi népcsoport a kettő közé sorolható be. Tartsuk észben: ami szőr tekintetében számunkra elfogadott, az másoknak még lehet szokatlan.

2. Autoimmun problémák

3. Kibillent hormonegyensúly

Mit jelent a túlzott szőrösödés?

4. Mi van a petefészkekkel?

5. Lehet, hogy tumorunk van

Jóllehet ritka jelenség, de immunrendszerünk is képes szőrtüszőink működését serkenteni.még rosszabb esetben pedig testszőrzetünknek, sőt szemöldökünknek és szempillánknak is. Ezen eseteket általában szteroidtartalmú gyógyszerekkel kezelik, amelyek nagy gyakorisággal (de sajnos nem mindig) orvosolják a problémát.Mindkét nemnél előfordulnak férfi és női hormonok , eltérő arányban - ez természetesen a nemtől függ. Ha ez a hormonegyensúly megbillen, például több tesztoszteron termelődik bennünk, az több hajat és szőrzetet is jelent.ez ugyanis férfias mintázatokkal, azaz köldök körüli, felső háti vagy felsőtesti erős szőrösödést jelent.Ha anyolcnál több szőrszálat látunk, az már abnormális jelenség és utalhat hirsutizmusra. Férfias mintázatú kopaszodást is tapasztalhatunk akkor,- ettől viszont nem kell tartanunk, teljesen normális és megmagyarázható, illetve orvosolható jelenségről van szó.Problémát jelenthet, ha a hirsutizmussal rendszertelen ciklus is jár együtt:ami a petefészkek megnagyobbodásával is járhat.Ha a hirsutizmus nagyon hirtelen és drámai módon jelentkezik,ezzel pedig megváltozik testünk hormonprofilja is. Az ilyen szőrzetnövekedéssel járó hirsutizmus utalhat petefészek - vagy mellékvesetumorra is.