A jó napszemüveg ezért fontos

A napszemüveg ma már elsősorban divatcikk, és csak másodsorban védelem. Többet beszélünk a dizájnról, mint arról, valóban megakadályozza-e, hogy a káros napsugarak a szembe jussanak. Pedig ez utóbbi hosszú távon sokkal-sokkal fontosabb.

Mi az UV-sugárzás?

Röviden: ibolyántúli, ultraibolya vagy ultraviola sugárzás, amely a látható fénynél kisebb hullámhosszúságú (tehát láthatatlan), a röntgensugárzásnál viszont nagyobb, számokkal kifejezve a 200-400 nanométeres tartományba tartozó elektromágneses sugárzás. Azért hívják köznapi nevén ultraviolának, mert ez a legkisebb hullámhosszúságú, de még látható fényen, vagyis az ibolyán, latinul violán túli frekvenciájú rezgés, melynek szinonimája az ultraviola.

A napszemüveg legfontosabb funkciója szemünk védelme. Fotó: iStock

Kis UV-ABC

Ez teszi ki a legnagyobb részét a földfelszínre érkező napsugárzásnak. Felelős az arcunk öregedéséért, mert károsítja a kollagénrostokat. Ráadásul a bőrben levő A-vitamint is roncsolja, sőt, képes károsítani a DNS-t is - bár csak közvetve. Előidéz ugyan barnulást, méghozzá a melanin nevű sötét színű pigmentanyag oxidálásával, de ez csak ideiglenes.

UV-B (280-315 nm)

Jótékony és káros is egyszerre. A szervezetre gyakorolt előnyös hatása, hogy segíti a D-vitamin-képződést, ezáltal a csontok épülését, erősségét. De közvetlenül képes károsítani a DNS-t azáltal, hogy átrendeződnek a molekula kémiai kötései, amelynek bőrrák lehet a következménye. Egyébként az UV-B eredményezi a tartós barnulást is, mert a bőr melanin termelésével védekezik a sugárzás DNS-roncsoló hatása ellen. A szemünket is elsősorban ettől kell óvni.

UV-C (100-280 nm)

Ezzel gyakorlatilag nem kell számolni csak azoknak, akik az űrbe lépnek, mert a földi légkör teljesen elnyeli. Egyébként baktériumölő, így sterilizálásra használják.

Milyen szembetegségeket kockáztatunk?