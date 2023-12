Változás a patikákban: így kaphatunk gyógyszert

Jövő március 1-től az egészségügyi szakdolgozók számára új, sávos fizetési rendszert vezetnek be, meghatározva az egyes kategóriákban a minimálisan és maximálisan fizethető bért. Ennek eredményeképpen az egészségügyi szakdolgozók átlagos alapbére jövőre eléri az orvosi átlagalapbér 37 százalékát.

Jövő február 15-től szigorodnak a kórházi intézményvezetőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: tilos lesz a tulajdonszerzés minden egészségüggyel összefüggő tevékenységet végző gazdasági társaságban, és összeférhetetlen lesz az egészségügyi szolgáltatást is nyújtó, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságban betöltött vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagság. A tilalom a közeli hozzátartozóra is kiterjed majd. Azt is rögzítették, hogy az országos gyógyintézetekben és a megyei kórházakban a vezetői juttatást a jövőben az Országos Kórházi Főigazgatóság helyett az egészségügyért felelős miniszter határozza meg, és mértékét egyoldalú munkáltatói intézkedéssel csökkentheti.

Az elfogadott törvény szerint a gyógyszerek helyettesíthetőségéről a jövőben nemcsak gyógyszerész, hanem a gyógyszert kiadó személy is tájékoztatja majd a beteget, egyben ki is adhatja a helyettesítő gyógyszert. Ennek feltételeit miniszteri rendeletben szabályozzák majd.

A parlament azt a salátatörvényt is elfogadta, amelynek értelmében megszűnik az általános kötelező orvosi alkalmassági vizsgálat a munkahelyeken. Mint azt a Telex írja, a változás nem minden munkakörre vonatkozik, mivel a kormány továbbra is meghatározhat majd olyan foglalkozásokat és munkaköröket, ahol előírás lesz a kötelező vizsgálat. A törvény emellett meghagyja azt a lehetőséget is, hogy a munkáltató saját döntésével kötelezővé tegye a vizsgálatot.

Borítókép: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre