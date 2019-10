Szexuális múltjukkal kapcsolatban a kutatók 2180 főt: 1263 férfit és 917 nőt vizsgáltak. A válaszadók közül 1058-an származtak az Egyesült Államokból, 1122-en pedig Európából, vagyis a Superdrug - Online Doctor felmérése közel sem nevezhető reprezentatívnak, inkább csak tájékoztató jellegű. Ennek ellenére érdekes eredmények születtek.

Vajon hány szexpartner a "normális"?

Amellett, hogy több sztereotípia is megdőlt, kiderült például, hogy a nők 67,4 és a férfiak 58,6 százaléka minden esetben elárulja párjának a korábbi szexpartnerei számát. Az uraknak 17,5, a hölgyeknek pedig a 8,2 százaléka ismerte el, hogy esetenként egy kicsit nagyobb számot mondott be, amikor nekiszegezték a kérdést. 18,6 százalék volt azon nők aránya, akik beismerték, hogy lecsökkentették már az ágyasaik számát, míg a férfiak mindössze 13,7 százalékát tették ki azok, akik kevesebb hódításról számoltak be.

A résztvevőktől azt is megkérdezték, hogy a kapcsolat mely fázisában vallanak korábbi partnereikről. A legtöbben az első és a negyedik hónap közé tették az időpontot, mivel sem korábban, sem pedig később nem tartanák jó ötletnek ezt a vallomást. De sokan válaszoltak úgy is, hogy az első hónap során már szóba lehet és szóba is kell hozni.

A felmérés kiderítette, hogy a válaszadó nőknek átlagosan 7, a férfiaknak pedig 6,4 szexuális kapcsolata volt életük során, és az ideális számot is körülbelül így látják. A nők 7,5-re, a férfiak 7,6-ra lőtték be a "normális" értéket.

Ez az átlagos kapcsolatszám, vagyis másnéven a "szexszám" Európában egyébként az olaszoknál a legalacsonyabb. Ők életükben átlagosan 5,4 emberrel bújnak ágyba. A legmagasabb értéket, 7 partnert pedig az angolok "produkálták".

Az ideális partnerszám Franciországban volt a legnagyobb, ahol a megkérdezettek átlagosan 10 emberrel szeretnének szexelni életük során, míg a hollandok szerint 6 szexuális kapcsolat is bőven elég egy egész életre.