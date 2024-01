„Csak a mi osztályunkról öt kollégám ment el” – magánkórházakba szivárognak át a szülész-nőgyógyászok

Egy magánegészségügyi intézményben 900 ezer és másfél millió forint közötti összeget kell fizetni egy szülésért. Mármint egy alapcsomagért. Mivel egy család életében ez az egyik legkiemelkedőbb pillanat, és egyben a legérzékenyebb is, ezért az elkövetkezendő évtizedekre kiható szülés közbeni pár óra sokaknak mindent megér. Rengeteg ember számára azonban ez elérhetetlen opció, másrészről az állami egészségügyben biztosított minden az azonnali ellátáshoz bármilyen felmerülő probléma esetén.

Az „Állami vagy/és magánellátás?” szakmai rendezvényen - melyet a Fogjunk Össze az Egészségügyért Alapítvány szervezett a közelmúltban - többek között ezt a kérdéskört is megvitatták a szakemberek.

Fotó: Pixabay

„Az elmúlt évtizedek során alaposan megváltozott a rendszer. Párhuzamosan kellett szembenéznünk a magánegészségügy térhódításával és a születésszám drasztikus csökkenésével. És míg a magánintézetek jelentős számban vonzották magukhoz a szülő nőket, addig az állami rendszerben a szakemberek száma egyre csökkent, mert számukra biztonságos anyagi hátteret jelent egy magánklinika. Csak a mi osztályunkról öt kollégám ment el, ráadásul azok, akik a legnagyobb esetszámot produkálták” – mondta el Dr. Gyarmati Béla, a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház szülészet-nőgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosa.

A KSH 2023 utolsó negyedévi adatai szerint, átlagosan 496 újszülöttel, vagyis 6,6 százalékkal kevesebb gyermek született, mint 2022 azonos időszakában.

Jelentősen módosult a gyermekvállalás életkor szerinti profilja

A leglátványosabb visszaesés a húszas éveik első felében járó nőknél történt, akik korábban a leggyakrabban vállaltak gyermeket, de termékenységük kevesebb, mint egyharmadára esett vissza a rendszerváltás óta.

Számottevő, harmadnyi volt a csökkenés a 25–29 éves nők körében is.

Ezzel párhuzamosan kétszeresére nőtt a 30–34 éves, és csaknem háromszorosára a 30-as éveik második felében járó nők termékenysége.

A gyermekvállalás átlagos életkora 24 évről 30 évre emelkedett.

Az elmúlt 60 év során, négy év kivételével a termékenység mindvégig elmaradt a népesség utánpótlását biztosító átlagos gyermekszámtól. (forrás: KSH)

„Számtalanszor kérdezik meg tőlem is, hogy ha gondozom a terhességet, akkor ott leszek-e a szülésnél a közfinanszírozott intézetben. Ez reális igény, de mint tudjuk, rengeteg tényező befolyásolhatja. A kórházakban történő változások megkívánják tőlünk a rugalmas hozzáállást” - mondta el a főorvos.

Kérdés, hogy kellő biztonsággal választható-e a magánegészségügyben történő szülés tudva azt, hogy az intenzív vagy koraszülött osztályok jelenleg az állami egészségügyben elérhetőek megnyugtató háttérként?

Fotó: Thinkstockphotos

Ezek a szakterületek nem csak szakmailag, de az infrastruktúra kialakítása szempontjából is rendkívül költségigényesek, amely egy magánszolgáltató számára kevésbé finanszírozható. „Mára létrejött egy egészséges konkurencia, amely minden résztvevő számára lehetőséget biztosít a bizonyításra. Végiggondolhatja minden szakember, hogy hol akar dolgozni. Elmondható, hogy magas színvonalú munka zajlik a magánklinikákon is, hiszen kiváló szakembereket szívott fel a terület, és igyekeznek jó szabályozási rendszerben dolgozni. Az utánpótlással kapcsolatban már más a helyzet. Kevésbé reális, hogy valaki a rezidensképzés során végigjárja az állami egészségügyben a lépcsőfokokat, majd távozik a magánterület felé. Persze ez is egy döntés. Mi azért bízunk benne, hogy egy bizonyos idő után akár elindulhat egy visszafelé tartó vándorlási szál is.”

Míg a 2019-es kutatási adatok szerint az anyák kevesebb, mint 2%-a hozta világra gyermekét magánkórházban, addig a 2022. évi fővárosi toplistán már négy magánkórház is található. (forrás: KSH)

Fotó: Thinkstockphotos



„Arról, hogy hol szüljön a leendő édesanya, meglepő módon legtöbbször a közösségi média ad számára információt. Ha egy intézettel kapcsolatban jó véleményeket olvasnak, akkor oda áramlanak. Ez nem túl szerencsés szakmai szempontból, ugyanakkor a modernizáció elkerülhetetlen. Mi, az Uzsokiban például engedélyeztük a dúlák jelenlétét az osztályon. Természetesen komoly szabályrendszer alapján, de jelen lehetnek a szülésnél, és támogathatják a szülő nőt. Ami az orvosokat illeti... egy épkézláb negyvenes szülészorvos megtalálása komoly feladat” - hangsúlyozta Dr. Gyarmati Béla.