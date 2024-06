Egyre többen menekülnek a magánegészségügybe a várólisták elől

Rutin tüdőszűrő vizsgálaton találtak egy foltot a tüdején, de az állami ellátórendszerben csak hat hét múlva jutott volna be CT-vizsgálatra – mesélte az RTL Híradónak egy pécsi autószerelő. Hozzátette, egy súlyos betegség esetén ez nagy idő, ezért végül úgy döntött, hogy magánszolgáltatónál végezteti el a vizsgálatot. Két napon belül fogadták is, a vizsgálatért pedig – amely megnyugtatóan tisztázta, hogy nincs daganata – 30 ezer forintot fizetett. Az RTL Híradó riportja szerint sokan járnak hasonló cipőben az ország.

Ezt látszik alátámasztani egy, a Digital Health Summit megbízásából készült közelmúltbeli felmérés is. Mint azt megírtuk, a megkérdezettek csaknem 80 százaléka számolt be arról, hogy a felmérést megelőző hat hónapban igénybe vett magánegészségügyi szolgáltatást. Nagyjából harmaduk 50 és 100 ezer forint közötti összeget költött erre, ami mintegy három orvosi vizit, labor- és egyéb diagnosztikai vizsgálat árának felel meg. A válaszadók 5 százaléka mondta azt, hogy félmillió forintnál is többet költött ilyen célra.

Az állami intézményekben jelenleg térdprotézis-, csípőprotézis- és szürkehályog-műtétre várnak a legtöbben az elektív műtéti beavatkozások közül.

Az RTL Híradó kérdésére Lancz Róbert, a Primus Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesülete elnöke szintén arról számolt be, tapasztalataik szerint minden szakterületen folyamatosan emelkedik a betegek száma a magánegészségügyi szolgáltatóknál. Hozzátette, a növekvő igényeket az újonnan nyíló rendelők és a meglévő szolgáltatók kapacitásbővítése képes kiszolgálni, ezért ritka, hogy bárhol hosszabb várakozással szembesülnének a betegek. Ezzel együtt előfordulhat ilyen is, főként olyan szakterületek esetében, ahol a magánorvosokból is hiány van, illetve egy-egy felkapottabb szakember esetében.

