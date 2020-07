Ezzel az 5 dologgal lehetne megfékezni a járványt

Amerika első számú járványügyi szakembere, Anthony Fauci a MarketWatchnak elmondta, hogy mindössze 5 fontos dolgot kellene tennünk ahhoz, hogy kontroll alatt tarthassuk a jelenleg is tomboló koronavírus-járványt. Ezeket azért tartotta fontosnak kiemelni, mert véleménye szerint az emberek jelenleg nem tudják, mit is kellene tenniük, illetve hogyan kellene viselkedniük a mostani helyzetben.

A maszk viselése az egyik legfontosabb, amit tehetünk. Fotó: Getty images

Öt dolog a sikeres küzdelemért

Röviden úgy lehetne összefoglalni a szakember tanácsát, hogy vegyük komolyan a koronavírus-járványt, és fogadjuk el, hogy bizonyos lemondások nélkül nem fogjuk tudni megfékezni a kórokozó terjedését és pusztítását. A szakértő szerint az alábbi 5 dolog segítene a legtöbbet a jelenlegi helyzetben:

Viseljünk maszkot! Mossunk gyakran kezet! Tartsunk legalább 1,5 méteres távolságot másoktól! Kerüljük a tömeget! Mondjunk le a szórakozóhelyekről!

A szakember szerint egyébként a szórakozóhelyeket be is kellene zárni, mivel az elmúlt hetekben több olyan buliról is lehetett hallani, ahol több tucatnyian fertőződtek meg a koronavírussal. A 79 éves szakértő azt is hozzátette, hogy a repüléstől is jobb lenne most tartózkodni, mert túl nagy a megbetegedés kockázata. Emellett mindenkit arra kér, hogy az éttermekben lehetőleg ne benti, hanem inkább a teraszon vagy a kerthelyiségben elhelyezett asztalt válasszon. A legjobb választás azonban egyértelműen az lenne, ha nem mennénk étterembe, ahogyan ő sem teszi - jegyezte meg.

Amerika még az első hullámmal küzd

A járványügyi szakember megemlítette továbbá, hogy korai még második hullámról beszélni, Amerika ugyanis - véleménye szerint - még mindig az első hullámmal küzd. Kitért arra is, hogy nagy problémákat okozhat, ha az őszi-téli influenzaszezon idején még mindig erősen terjedni fog az új típusú koronavírus. Úgy ugyanis két légúti fertőzést előidéző kórokozó lesz jelen egyszerre. Ezért azt tanácsolja, hogy legalább az influenza elleni védekezésben használjuk ki a védőoltás adta lehetőséget. Ugyanakkor továbbra is bízik abban, hogy az év végén, vagy legkésőbb 2021 első hónapjaiban elérhetővé válik az új típusú koronavírus ellen vakcina is.

