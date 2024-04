Mit tehetünk, ha az orvos nem hajlandó ellátni minket?

Mi is beszámoltunk arról az esetről, amikor egy budapesti nőnek nem volt hajlandó a háziorvosát helyettesítő doktor felírni a fogamzásgátló tablettát. Az orvos indoka az volt, hogy a fogamzásgátló tabletta ellenkezik a nézeteivel, rákot okoz és abortuszhoz vezet

A Reggeliben ennek kapcsán Lebedi Réka, a TASZ jogásza beszélt az orvosok és a betegek jogairól. Elmondta, hogy az egészségügyi törvény ugyan biztosít jogot az orvosoknak vallási vagy világnézeti okokból az ellátás megtagadására, de ez a jog nem abszolút, vagyis vannak korlátai.

Nem minden esetben tagadhatja meg az orvos az ellátást. Fotó: Getty Images

"Egyrészt maga az egészségügyi törvény is állít fel egy ilyen korlátot. Azt mondja ki a törvény, hogy abban az esetben tagadhatja meg az ellátást, hogy ha ezzel nem veszélyeztetheti, nem károsítja az egészségét a betegnek. És vagy átirányítja másik orvoshoz, vagy javasolja, hogy kihez forduljon" - magyarázta. Ennek úgy kell megtörténnie, hogy az ellátás ténylegesen elérhető legyen időben és térben a beteg számára. Ilyenkor a beteg kérheti az eset kivizsgálását, például etikai eljárás keretében az orvossal szemben, vagy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz is fordulhat, vagy akár személyiségi jogi pert is indíthat.