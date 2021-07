Koronavírus: megnyugtató hírek érkeztek 3 vakcináról

Egy friss kanadai preprint tanulmányból kiderül, hogy három vakcina biztosan hatékony a jelenleg aggodalomra okot adó négy koronavírus-variáns, az alfa (B.1 .1.7, vagyis a brit), a béta (B.1.351), a gamma (P.1) és a delta (B.1.617.2, vagyis az indiai) okozta tünetes megbetegedés, valamint a súlyos kimenetelű, kórházi kezeléssel vagy halállal járó koronavírus-fertőzéssel szemben is.

Világszerte egyre többen kapják meg valamelyik koronavírus elleni oltást. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Biztató eredmények

A medRxiv oldalán is olvasható kutatáshoz - amelyet a Kanadai Közegészségügyi Ügynökség és a Kanadai Egészségügyi Kutatóintézetek is támogatott - 2020 és 2021 májusa közötti kanadai adatokat használtak fel az mRNS-alapú Pfizer-BioNTech- és Moderna vaakcinát, valamint a vektoralapú AstraZenecát (VaxZevria) vizsgálva.

Az eredmények azt mutatják, hogy az alfa variáns okozta tüneti megbetegedés ellen egyetlen dózis is véd (14. nappal az első adag beadása után). A három vakcina közül a Moderna bizonyult e tekintetben a leghatékonyabbnak. A második részoltás beadása után 7 nappal mind a Moderna, mind a Pfizer-BioNTech oltóanyagának hatékonysága nőtt - az alfa variáns ellen.

Az eddig a köztudatban élő "brit", "brazil", "dél-afrikai", "indiai", és a többi ugyanezen elven elnevezett változat helyett a görög ábécé betűit használja az egyes koronavírus-variánsok jelölésére az Egészségügyi Világszervezet. Részletek!

Mi a helyzet a rettegett delta variánssal szemben?

Az új koronavírus béta, illetve gamma variánsa által okozott tüneti fertőzéssel szemben az AstraZeneca gyengébben teljesített egy dózis beadását követően, mint a Moderna. Ahogy az már korábbi kutatásokból is kiderült, az eddigieknél fertőzőképesebb delta variáns ellen a Pfizer-BioNTech- és Moderna-vakcina hatékonysága is alacsonyabb egy részoltás után, mint például az alfa variáns ellen, ám az AstraZeneca esetében nem tapasztaltak jelentős eltérést a két variáns elleni hatékonyság tekintetében. A Pfizer-BioNTech oltóanyaga két dózis beadása után a delta variáns ellen is hasonló szintű védelemet hozott létre, mint a többi változat ellen.

A kutatók szerint az eredmények arra utalnak, hogy a vizsgált vakcinák egyetlen adagja is jó, vagy kiváló védelmet nyújt a tüneti és a súlyos kimenetelű fertőzésekkel szemben, amelyet a jelenlegi négy, aggodalomra okot adó variáns okoz.