Delta variáns: "akár tönkre is teheti a nyarat"

A koronavírus-járvány nyári megerősödésének potenciális veszélye fenyeget a delta variáns térnyerése miatt, amely immáron a fertőzések harmadát okozza, és akár tönkre is teheti a nyarat - figyelmeztetett Olivier Véran egészségügyi miniszter. Nagy problémát jelent, hogy a jelenlegi oltási kedv még mindig nem elég a hatóságok szerint arra, hogy elkerülhető legyen egy esetleges negyedik járványhullám ősszel.

Kedvcsináló lépések

Mostanáig a kormány - logisztikai okok miatt - azt kérte a franciáktól, hogy a második injekciót ugyanabban az oltóközpontban vegyék fel, ahol az első adagot igényelték. Emiatt azonban sokan inkább őszre halasztották a második adagjukat vagy akár a teljes oltási ciklusukat. Az oltási hajlandóság növelése érdekében hétfőtől az új típusú koronavírus elleni védőoltás két adagjára két különböző oltóközpontban is lehetséges időpontot foglalni, beleértve a nyaralási övezeteket vagy azt a helyet, ahol éppen tartózkodnak a franciák.

Egyszerűbbé válik az oltás

A hétvégén több mint egymillió francia kezdte meg a nyári szabadságát, többségük belföldi nyaralóhelyen, a népszerű úti célokon hétfőn új oltóközpontok nyíltak, ahol elsősorban a turistákat fogják arra buzdítani, hogy az ott tartózkodásuk alatt oltassák be magukat. A regionális egészségügyi hatóságok különféle módokon készülnek a legfrekventáltabb üdülőhelyeken: autós oltópontokat nyitnak, az autópályák mentén és a bevásárlóközpontok parkolóiban is lesznek oltóközpontok, és a mobil oltóállomások, valamint az ingyenes tesztelő helyek számát is megsokszorozzák a tengerparti üdülőhelyeken. Alapvető cél, hogy az oltás lehetősége egyszerűvé váljon.

Eddig a 67 millió lelket számláló Franciaország lakosságának több mint a fele, vagyis 35 millió ember kapta meg a koronavírus elleni védőoltás legalább egy adagját. 24,5 millió embernek - a lakosság 36 százalékának - pedig már be is fejeződött az oltási ciklusa, azaz mindkét vakcinaadagot megkapta.

