Az eddig a köztudatban élő "brit", "brazil", "dél-afrikai", "indiai", és a többi ugyanezen elven elnevezett változat helyett a görög ábécé betűit használja majd az egyes koronavírus-variánsok jelölésére az Egészségügyi Világszervezet. A WHO szerint az átnevezést részben az indokolja, hogy egyszerűbben azonosíthatók legyenek a különféle változatok, részben pedig, hogy a domináns, vagy újonnan felbukkanó variánsok neve ne jelentsen stigmát azon országok számára, ahol először azonosították őket és ahonnan elterjedtek - írja a bbc.com.

Egyre több új koronavírus-variánst azonosítanak. Fotó: Getty Images

A név új, az ellenség a régi

Ettől kezdve tehát a WHO így nevezi az aggodalomra okot adó változatokat:

a brit variánst (B.1.1.7) alfának

a dél-afrikait ( B.1.351) bétának

a brazilt (P.1) gammának

az indiait (B.1.617 és B.1.617.2) deltának.

Azok a variánsok is új nevet kaptak, amelyek a WHO megítélése szerint még nem adnak okot különösebb aggodalomra. (Vagyis nem terjednek gyorsabban, nem sokkal fertőzőképesebbek, mint a járvány kitörésekor világszerte megbetegedést okozó, Vuhanból elterjedt változat). Eszerint mostantól:

a kaliforniai változat (B.1.427/B.1.429) az epszilon

a P2-es brazil variáns a dzéta

a több országban is azonosított B.1.525 az éta

a Fülöp-szigeteken először kimutatott P.3 a théta

az Egyesült Államokban azonosított B.1.526 az ióta

az indiai B.1.617.1 pedig a kappa nevet kapta.

Ezentúl mindenkinek ezeket kell használnia?

A WHO leszögezte: a görög betűk nem helyettesítik a meglévő tudományos elnevezéseket. "Nem azt mondjuk, hogy például a B.1.1.1.7-et helyettesítsük egy másik névvel, a célunk mindössze annyi, hogy megpróbáljunk segítséget nyújtani, hogy az átlagember is értse az ezekről folyó párbeszédet" - érvelt témáról szóló tweetjében Maria Van Kerkhove, a WHO koronavírus-csoportjának technikai vezetője. Az Egészségügyi Világszervezetnek már arra is van terve, hogy mi lesz, ha kifogynak a görög betűkből, mert a 24-nél több koronavírus-változatot azonosítanak. "Ez esetben új elnevezési programot hirdetünk meg" - magyarázta Van Kerkhove a STAT Newsnak adott interjújában.

Már hivatalos, hogy Magyarországon is jelen van a delta, vagyis az "indiai mutáns", amely nem szokványos panaszokat is okozhat. Épp ezért nem árt tudni, hogyan vehetjük észre, ha az új típusú koronavírus ezen variánsát kaptuk el. Részletek!

Az új elnevezés nem sértő

Az egyszerűsítés jó érv, de hogy a gyakorlatban mindez hogyan fog működni, már más kérdés. Ahogy ábécé sorrendben haladunk, egyre több variánshoz kell majd új nevet rendelni és megtanulni. Emellett nem valószínű, hogy kikopnak a köztudatból az eddig használt, stigmatizált megnevezések, mint a "brit", vagy az "indiai". (Az AstraZeneca-vakcina is ekként maradt meg a köztudatban, hiába nevezte át a gyártó Vaxzevriára.)

Mindenesetre tény, hogy az érintett országok számára kellemetlen lehet a variánsok korábbi elnevezése. Az indiai kormány például bírálta, hogy a B.1.617.2 változatot - amelyet először tavaly októberben észleltek az országban - világszerte"indiai változatnak" nevezik a médiában. "Egyetlen országot sem szabad megbélyegezni azért, mert esetleg új variánst mutatnak ki" - nyilatkozta ezzel kapcsolatban Maria Van Kerkhove.

Ahogy arról korábban írtunk, Japánban is nemzetközi megbélyegzéstől tartanak. Hogy a július 23-án kezdődő tokiói olimpia után - mivel a sportolókkal együtt jó eséllyel az összes koronavírustörzs is Japánba érkezik - esetleg új, "olimpiai" vírustörzs jelenhet meg, amelyet a közvélemény mindig a szigetországhoz fog kötni, jelentősen rontva ázsióját.