Koronavírus: a legrosszabb forgatókönyv a vakcinákról

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) előrejelzése szerint azoknak, akik a koronavírus-fertőzés egészségügyi kockázatait tekintve veszélyeztetett csoportba tartoznak - az idős emberek, a krónikus betegséggel küzdők, és akiknek egészségi állapota ezt indokolja - évente kell majd emlékeztető oltáson átesniük ahhoz, hogy a különféle koronavírus-változatokkal szemben is védettek legyenek - ismertette egy belső dokumentumra hivatkozva a Reuters. A többieknek elég lehet kétévente egy emlékeztető oltás. A dokumentumból nem derül ki, hogy a szervezet mi alapján jutott erre a következtetésre, de a vakcinázásra vonatkozó legvalószínűbb forgatókönyv továbbra is számol újabb vírusváltozatok felbukkanásával, és azzal, hogy a koronavírus elleni vakcinákat ezek függvényében akár évente kell majd fejleszteni.

A két nagy mRNS-vakcinagyártó, az amerikai Moderna és Pfizer, valamint utóbbi német partnere, a BioNTech is úgy véli: az oltottaknak hamarosan emlékeztető oltásra lehet szükségük, hogy fennmaradjon a védőoltások kiváltotta magas szintű immunitás. Ám az erre vonatkozó bizonyítékok még mindig nem egyértelműek.

A Reuters által idézett dokumentum arra is kitér, hogy jövőre 12 milliárd adag COVID-19 vakcinát állíthatnak elő világszerte, ami valamivel több, mint a Gyógyszergyártók és Gyógyszergyártói Szövetségek Nemzetközi Szervezete által előrejelzett 11 milliárd adag. De nem sokkal, ugyanis a prognózis szerint az esetleges gyártási problémák, az egyes szabályozási és jóváhagyási kérdések hátráltathatják a jövő évi vakcinaellátást.

A legrosszabb forgatókönyv

Eddig világszerte több mint 2,5 milliárd adag koronavírus elleni védőoltást adtak be, főként a gazdag országokban, ahol jellemzően a lakosság több mint fele kapott már legalább egy dózist valamelyik vakcinából, míg a szegényebb országokban általában csak a lakosság egy százalékát - vagy ennél is kevesebb embert - sikerült beoltani - a védőoltások méltányos elosztásáért felelős GAVI Vakcinaszövetség szerint.

A WHO globális oltási stratégiájának meghatározásához több lehetséges forgatókönyv is létezik. A legpesszimistább előrejelzés szerint az átoltottságot illetően tovább mélyülhet a szakadék az egyes országok között: a hamarosan esedékessé váló emlékeztető oltások miatt a szegényebb országok ismét a sor végére szorulhatnak.

A legrosszabb forgatókönyv szerint az új oltásokra vonatkozó szigorú szabályozás és a már meglévőkkel kapcsolatos gyártási problémák miatt a vakcinatermelés jövőre 6 milliárd adagra korlátozódhat. A legoptimistább előrejelzés szerint viszont - amennyiben az összes, jelenleg a humán klinikai vizsgálatok harmadik fázisában járó potenciális oltóanyagot engedélyeznék, és a gyártási kapacitást is sikerülne felpörgetni - ez akár 16 milliárd adag is lehet.