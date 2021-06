Ezek az oltások is védhetnek a koronavírus ellen

Azt eddig is tudtuk, hogy a legyengített kórokozót tartalmazó vakcinákkal két legyet üthetünk egy csapásra, ugyanis hatékonyan megelőzik az adott betegség kialakulását, ráadásul akár életünk végéig tartó védelmet is kialakíthatnak. Most azonban az ilyen típusú oltóanyagok újabb előnyére derült fény: egy új kutatás eredményei szerint akár az új típusú koronavírus ellen is védhetnek minket.

Ha tehát valaki korábban már megkapott egy vagy több ilyen oltást, az valamilyen szinten ellenáll a COVID-19-nek is, még akkor is, ha kifejezetten az új koronavírus ellen még nincs beoltva - számolt be róla a MedicalXpress. Magyarországon egyébként több legyengített kórokozós vakcinát is kötelezően megkapnak a gyerekek - ilyen például a tuberkulózis, a gyermekbénulás és a kanyaró elleni oltóanyag is.

A BCG-oltás adhat reményt ott, ahol még nincs elég COVID-vakcina.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

h i r d e t é s

Ez lehet a megoldás a szegényebb régiókban?

Koronavírus: van, ahol még mindig nem oltanak - kattintson!

A fenti megállapítások különösen azoknak a szegényebb régióknak adhatnak reményt, amelyek még a mai napig nem kezdhették el a lakosság COVID-19 elleni immunizálását, vagy ha már oltanak, akkor a súlyos vakcinahiány miatt csak nagyon lassan haladnak. A rubeola-vakcina kifejlesztője, Stanley Plotkin például úgy véli, hogy a fejlődő országok legkorábban is csak hónapokkal később férhetnek majd hozzá a kifejezetten az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett vakcinákhoz, addig viszont a BCG-oltással például stimulálni lehetne az ő immunrendszerüket is. "A nem specifikus immunitásban rejlő lehetőségek kihasználásával életeket menthetnénk meg" - mutatott rá a szakértő.

Már korábban is volt erre példa

A kutatás szerzője, Robert Gallo pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy már az 1970-es évek óta vannak ismeretei a szakirodalomnak arról, hogy az ilyen típusú vakcinák hatékonyan megelőzhetik a járványok kialakulását. Egy nagy oroszországi vizsgálat például kiderítette, hogy a gyermekbénulás elleni, szájon át bevehető készítmény által immunizált emberek körében ritkábban fordult elő az influenza. Amíg tehát nincs elegendő vakcina ahhoz, hogy világszerte mindenkit be tudjanak oltani az új típusú koronavírus ellen, addig a legyengített kórokozót tartalmazó vakcinákkal lehetne védőpajzsot építeni a szegényebb régiók köré.

Így támadja meg a sejteket a koronavírus - nézze meg a videót!