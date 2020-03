Infografika: milyen a jó maszk koronavírus ellen?

A maszkok körüli vita főleg arról folyik, hogy egészséges emberek viseljenek-e ilyen védelmi eszközt. A WHO és a magyar egészségügyi szervek is azon az állásponton vannak, hogy egészséges ember ne hordjon maszkot. A Magyar Orvosi Kamara viszont a maszk viselését szorgalmazza. A két álláspont mögött két filozófia áll.

Az egyik szerint az orvosi maszkok nem nyújtanak védelmet a vírusok ellen, ezért értelmetlen használni őket. Továbbá, ha valaki nem dobja el őket egyetlen használat után, lehet, hogy a következő használatkor a maszkkal viszi közelebb a szájához és orrához a támadásra várakozó vírusokat. A professzionális maszkokat pedig a civilek képzés nélkül nem tudják helyesen használni. Ráadásul irritálhatják az arcbőrt, és önkéntelenül is többször nyúlunk az orrunk és szánk felé, növelve a fertőzésveszélyt.

A másik álláspont szerint a maszk, de még egy kendő is megakadályozza, hogy szétszórjuk a vírusokat. Hogy ez kinél mikor kezdődik nem tudható, mert a COVID-19 lappangási ideje hosszú, és a fertőzések jelentős része a tünetmentes szakaszban történik, amikor már mindenképpen indokolt volna a maszk viselése. Ráadásul a maszkok kiszűrik azokat a cseppeket és lebegő részecskéket, amelyekkel a vírusok a levegőn át terjedhetnek. Ha nem is tökéletes az általuk nyújtott védelem, de csökkenti a vírusterhelést, azaz afertőzésintenzitása is kisebb lehet.

Mi ebben nem akarunk igazságot tenni. Infografikánk azonban összefoglalja a maszkokkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket.