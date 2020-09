A vegetáriánus ételek nem mindig egészségesek

Kezdjük azzal, hogy általában mit szokás gondolni, vagy mi az (orvosilag is) elfogadott elképzelés a növényi alapú, illetve a vegetáriánus étrendről. Ezt jól mutatja, hogy mit közöl erről az egyik legnagyobb nemzetközi egészségügyi civil szerveződés, a több mint 175 ezer tagot, köztük 12 ezer orvost tömörítő Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM - Orvosi Bizottság a Felelős Orvostudományért) nonprofit szervezet, amely a krónikus betegségek (köztük a diabétesz, a szívbetegség, azelhízásés a rák) megelőzését tekinti fő céljának.

Kisebb kockázatok

Szerintük a gyümölcsökben, zöldségekben, teljes kiőrlésű gabonákban és hüvelyesekben gazdag növényi étrend kiváló módszer az egészséges életmód elérésére. Ezek az ételek tele vannak rostokkal, gazdagok vitaminokban és ásványi anyagokban, koleszterinmentesek, kevés kalóriát és telített zsírt tartalmaznak. Ezért a fogyasztásuk ellátja a szervezetet a szükséges fehérjével, kalciummal és egyéb nélkülözhetetlen tápanyaggal. Fontos, hogy az étrendben legyen egy megbízható B12-vitamin-forrás. De ez könnyen megoldható például B12-vitaminnal dúsított gabonapehellyel, növényi tejjel és táplálkozási célú élesztővel.

A kutatások azt is kimutatták, hogy a növényi étrend olcsóbb lehet, mint a mindenevő étrend. Ráadásul kisebb annak a veszélye, hogy idő előtt meghalnak szívbetegségben, mert ez a diéta bizonyítottan megelőzi és visszafordítja a szívbetegségeket, javítja a koleszterinszintet és csökkenti a vérnyomást. A növényi diéta a 2-es típusú cukorbetegség változására is jó hatással van, illetve fogyáshoz vezet testmozgás és kalóriaszámolás nélkül is. A növényi eredetű ételek fogyasztása csökkentheti bizonyos ráktípusok kockázatát, ahogy azAlzheimer-kórés más kognitív rendellenességek kialakulásának esélyét is.

Csakhogy Matina Kouvari, az athéni Harokopio Egyetem kutatója az elmúlt években végzett kutatásai alapján (amelyekről több tanulmányban is beszámolt) nem látja ennyire egyértelműen pozitívnak a növényi alapú táplálkozást. Erről az Európai Kardiológiai Társaság éves (a koronavírus-járvány miatt a digitális térben megtartott) augusztus végi kongresszusán tartott előadást. Elmondta, hogy a vizsgálataik szerint a növényi ételeknek is változó a táplálkozási minősége. Ez a megállapítás jobban megmutatkozott a nők körében. Ez nem csoda, hiszen korábbi kutatások már kimutatták, hogy a nők általában több növényi alapú ételt és kevesebb állati eredetű terméket fogyasztanak, mint a férfiak. Vizsgálatuk azonban azt mutatta, hogy ez nem garantálja az egészségesebb ételválasztást, és a jobb egészségi állapot elérését. "

A legtöbb étrendi tanulmány a növényi diétát egyszerűen "vegetáriánusnak" vagy "húsban szegénynek" nevezi, ezáltal minden növényi ételt egyenlőnek tekintenek. A vizsgálat sajátos szempontja az volt, hogy a teljes mennyiség mellett megvizsgálta az elfogyasztott növényi eredetű élelmiszerek típusát. Az egészséges növényi alapú termékek elsősorban a legkevésbé feldolgozott élelmiszerek voltak, például teljes kiőrlésű gabonafélék, gyümölcsök, zöldségek, diófélék, olívaolaj, valamint a tea és a kávé. Az egészségtelen növényi termékek gyümölcslevekből, édesített italokból, feldolgozott gabonából, burgonyából és bármilyen édességből (például csokoládé, hagyományos görög desszertek stb.) álltak.

Tíz éven át követték a növényi étrend hatásait

A tanulmány a növényi eredetű ételek mennyisége és minősége, valamint a szív egészsége közötti összefüggést vizsgálta 10 éven keresztül. Az ATTICA-tanulmány 2001-ben és 2002-ben véletlenszerűen választott ki Athénban élő felnőtteket, akiknek nem volt szív- és érrendszeri betegségük vagy egyéb krónikus betegségük. Az elemzést 146 elhízott résztvevőnél végezték el normális vérnyomás, vérzsírszint ésvércukorszintmellett. Az étrendet az előző év szokásairól szóló kérdőív segítségével értékelték, amely 156 olyan ételt és italt sorolt fel, amelyet Görögországban gyakran fogyasztanak. Az adagok méretének meghatározását fényképekkel segítették.

Egy évtizeden belül az elhízott résztvevőknek közel felénél magas vérnyomás, magas vérzsírszint és magas vércukorszint alakult ki, egy olyan kombináció, amely különösen kockázatos a szív egészségére nézve. Azoknak a férfiaknak az egészségi állapota kevésbé gyorsan romlott, akik több növényi ételt fogyasztottak. A nőknél is megfigyelhető volt egy ilyen tendencia, de ez nem érte el a statisztikai szignifikancia szintjét.

A növényi eredetű ételek minőségét illetően az egészségesebb választások összekapcsolódtak a normális vérnyomás, a vérzsírszint és a vércukorszint fenntartásával. Ezzel szemben az egészségtelen növényi ételek fogyasztása magas vérnyomás, magas vérzsírszint és magas vércukorszint kialakulásával járt együtt. Ezek a kapcsolatok erősebbek voltak a nőknél, mint a férfiaknál. Kouvari elmondta, hogy a kevesebb hús fogyasztása jótékony hatással van a szív egészségére, különösen akkor, ha azt tápláló növényi ételekkel, például teljes kiőrlésű gabonákkal, gyümölcsökkel, zöldségekkel, dióval és olívaolajjal helyettesítik. Megjegyezte, hogy az elemzést elhízottaknál végezték, és az eredményeket nem szabad kiterjeszteni más súlykategóriákra.