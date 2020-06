Tények és tévhitek a melanomáról

Miközben a strandra igyekszünk, érdemes észben tartani a következő jó tanácsokat: a barnuló bőr is ki van téve a rák veszélyének, és a Nap ibolyántúli sugárzása elleni védelemként nem elég naponta csupán egyszer bekenni magunkat naptejjel!

Miközben a strandra igyekszünk, érdemes észben tartani a következő jó tanácsokat: a barnuló bőr is ki van téve a rák veszélyének, és a Nap ibolyántúli sugárzása elleni védelemként nem elég naponta csupán egyszer bekenni magunkat naptejjel!

A melanoma, a bőrrák leghalálosabb típusa , csak az Egyesült Államokban mintegy 9000 halálos áldozatot követel évente. Ez az arány az elmúlt harminc évben folyamatosan növekedett, és mára az egyik leggyakoribb daganattípussá vált a 30 éven aluliak, különösen a fiatal nők körében. Magyarországon évente körülbelül 1700 új esetet írnak le. Bár a genetika fokozhatja az egyes emberekre leselkedő melanomakockázatot, a bőrrák megelőzésének legjobb módja az, ha védőruházat viselésével, naptej használatával, és általában a túlzott napfénytől való tartózkodással csökkentjük a sugárzás behatását.

Az amerikai Melanoma Kutatási Szövetség a Stand Up to Cancer jótékonysági szervezet szakértőivel karöltve a következő tévhiteket próbálta eloszlatni a melanomával kapcsolatban:

Tévhit: Ha a bőrünk nem ég le, hanem lebarnul, nem kaphatunk bőrrákot.

Tény: A napfény behatásának bármilyen mértéke hozzájárulhat a rák kialakulásához. Még azokban is kialakulhat melanoma, akik általában nem égnek le.

Tévhit: A szolárium biztonságos, mert nem "igazi napfény".

Tény: A szolárium semmivel sem biztonságosabb, mint a természetes napfény. A legtöbb szolárium UV-A sugarakat használ, amelyek a bőr mélyebb rétegeibe is behatolnak, és fokozhatják a melanoma kockázatát. Ráadásul UV-B sugarakat is alkalmaznak, amelyek a legtöbb leégésért felelősek. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a szoláriumot "emberi rákkeltőként" osztályozza.

Tévhit: A Nap káros hatásai ellen elég naponta egyszer bekenni magunkat naptejjel.

Tény: Naptejet naponta többször is kell használni, amikor napon vagyunk, különösen akkor, ha a verejték vagy a víz lemoshatja.

A melanoma kialakulásában a Napnak is nagy szerepe van

Tévhit: A naptej megfelelő használatával megelőzhető a melanoma.

Tény: Bár a naptej valóban segíthet a bőrrák megelőzésében, önmagában csak minimális védelmet nyújt. Emellett a napfény behatását is korlátozni kell, és védőruházatot is kell viselni.

Tévhit: Ha egy folt már évek óta a bőrünkön van, de mérete nem nőtt, nem lehet belőle melanoma.

Tény: Sok melanoma korábbi foltokból vagy anyajegyekből alakul ki. Az orvosoknak minden anyajegyet vagy léziót meg kell vizsgálniuk, hogy nem mutatnak-e elváltozást. A sok anyajeggyel rendelkező személyeknek rendszeres melanomaszűrést érdemes végeztetniük bőrgyógyászukkal.

Tévhit: Melanoma csak olyan testrészen alakulhat ki, amit a napfény ért.