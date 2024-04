Műszaki hiba veszélyezteti a rákbetegek ellátását Győrben

Győrben mindkét sugárterápiás készülék meghibásodása miatt napok óta nem tudják a daganatos betegeket sugárral kezelni - tudta meg a Telex. A Petz-kórház a lapnak azt mondta, sürgős javítást kértek.

A győri Petz-kórházban két sugárterápiás készülék üzemel, egy korábbi adat szerint naponta mintegy százötven daganatos beteget kezelnek rajtuk. Az egyetemi oktató kórház és annak onkológiai részlege régiós feladatot lát el, ami azt jelenti, hogy Győrön kívül fogadja a többi mellett Sopron és Mosonmagyaróvár betegeit, de vannak, akiket a szomszédos megyékből küldenek ide.

A Telexhez több olvasói levél is érkezett az eset kapcsán, az egyik beteg szerint a sugárterápiás kezelését már másodszor akasztotta meg a meghibásodás. Egy másik beteg azt írta, tudomása szerint Szombathelyre irányítják azokat, akinél a kezelés nem halasztható.

A kórház megerősítette a meghibásodás tényét, „a műszaki hiba okán a szakszervizzel a kapcsolatfelvétel azonnal megtörtént, a sürgős javítást megrendeltük”. A munkálatok költségei a szervizmérnök helyszíni vizsgálata után derülnek ki, írta az intézmény kommunikációs osztálya. „Bízunk benne, hogy a szervizt követően sugárkészülékünk azonnal működőképessé válik, így az átütemezett kezelések is rövid időn belül lezajlanak.”

A lap emlékeztetett: a Petz-kórház egy másik épületében is javítások zajlanak, a szülészetnek is otthon adó szárnyban a fűtés és a melegvíz-szolgáltatás állt le még januárban csőtörés miatt. A szobákat, a kórtermeket hősugárzókkal próbálták felfűteni a téli hónapokban. Még ennek kapcsán is folyamatban vannak a munkálatok - írták válaszukban.

Borítófotónk illusztráció, forrás: Getty Images