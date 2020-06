Meglepő jelek, amelyek tüdőrákra utalhatnak

A tüdőrák alábbi tüneteit kevesen ismerik, pedig ezek az árulkodó jelek segíthetnek a daganat korai felfedezésében. Ha az alábbiakat tapasztaljuk, mindenképpen forduljunk orvoshoz!

Fényes bőr és hiperkalcémia

Bizonyos tüdőtumorok a hormonokhoz hasonló vegyi anyagokat termelnek. Az egyik ilyen anyag hatására az ujjbegyekben vér, illetve folyadék gyűlhet össze, amitől nagyobbnak és vastagabbnak tűnnek az ujjvégek. A körmök domborúbbá válhatnak a megszokottnál, a mellettük lévő bőr pedig kifényesedhet - ezt a jelenséget a tüdőrákosok 80 százaléka tapasztalja.

A rákbetegek 10-20 százalékának megnő a kalciumszintje, vagyis kialakul a hiperkalcémia. A sok kalcium hatására hasfájás és székrekedés jelentkezhet, de gyakori az étvágytalanság és fokozott szomjúságérzet is. A tumorok által termelt vegyi anyagok némelyike pedig a vesére is hatással lehet, görcsöket és hányingert okozva.

Fájdalom és mozgási nehézségek

Brutális a vörösvérsejt születése - kutatók azonosították a vörösvérsejtek kialakulása mögött meghúzódó mechanizmust, részletek itt.

A Pancoast-tumor a tüdőráknak egy olyan fajtája, amely a szerv felső részén nő. Továbbterjedhet a gerincre, az idegekre és az erekre is. Az ilyen tumoroknál gyakran nem légzőszervet érintő tünetek jelentkeznek, hanemfájdaloma vállövben és a felkarban. A tüdőrákot kórosan alacsony vörösvérsejt-szám - anémia - is kísérheti, amitől fokozott fáradtságot tapasztalhatnak a páciensek, mivel a testük szövetei nem jutnak elég oxigénhez.

A köhögés, hörgés és mellkasi fájdalom csak később jelentkezik. Fotó: 123rf

Kissejtes tüdőrák esetén a betegség arra készteti az immunrendszert, hogy támadja meg az idegrendszert. Ez hatással lehet az izmok működésére, így mozgási nehézségek, egyensúlyzavar és szédülést is jelentkezhet. Szintén a kissejtes tüdőrákosoknál fordul elő, hogy Cushing-szindrómájuk lesz. Ettől megemelkedik a kortizolszintjük, ami folyadékvisszatartást és súlynövekedést okoz. A hiperkalcémia és a SIADH nevű, veséket érintő hormonzavar hatására viszont étvágytalanságot és váratlan fogyást tapasztalhatnak az érintettek.

Mellnagyobbodás és beszédzavarok

A ginekomasztia úgynevezett női mellűséget jelent, amely során megnagyobbodnak a mellszövetek és a mirigyek. Ritka esetekben a férfiaknál előfordulhat nőies mellmegnagyobbodás tüdőrák esetén, ha nagysejtes tüdőrák megzavarja a hormonrendszer működését.

A tüdőrákkal kapcsolatos hiperkalcémia és anémia szívritmuszavart, sőt, akár szívrohamot is okozhat. Ha a tüdőrák áttéteket képez, akkor gyakran károsodnak a csontok is, és fájdalmassá, törékennyé válhatnak. Ha pedig a rák az idegrendszert is eléri, akkor annyira meggyengülhetnek tőle az izmok, hogy nyelési-, illetve beszédzavarok jelentkezhetnek.

A fenti tünetek a tüdőrákon kívül azonban számos más betegségre is utalhatnak - mindenesetre jobb felkeresni az orvosunkat, ha ezeket tapasztaljuk.

Forrás: webmd.com