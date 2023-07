Kész az injekció, amely öngyilkosságra kényszeríti a rákos sejteket

A világon számos baktériumfaj termel méreganyagokat, avagy toxinokat. A TAU kutatói most – Yasmin Granot-Matok PhD-hallgató és Dan Peer professzor vezetésével – megtalálták a módját, hogyan állíthatják ezeket a toxinokat hatékonyan az onkológia szolgálatába. A toxinok termelését leíró genetikai kódot hírvivő-RNS-molekulákba csomagolták, azokat pedig lipid nanorészecskékkel és antitestekkel borították be. Ez utóbbiak biztosították, hogy a küldemény biztosan célba találjon, azaz célzottan csak a burjánzó ráksejtek vegyék fel. Amint ez megtörténik ugyanis, a kórosan szaporodó sejtek beolvassák a kapott genetikai utasítást, majd azt követve elkezdik termelni az adott toxint. Végül ez a méreganyag pusztítja el a rákos sejteket.

Egyetlen injekció az új onkológiai szerből jelentősen visszaszoríthatja a tumorokat. Fotó: illusztráció, Getty Images

„Olyan ez, mintha egy trójai falovat juttatnánk a ráksejtekbe” – idézi az izraeli egyetem közleménye Peer professzort. Alapvető működési elveit tekintve a technológia nagyban hasonlít a koronavírus-pandémia megfékezése érdekében kifejlesztett legújabb generációs vakcinákra. Ezek szintén mRNS segítségével késztetik a szervezet sejtjeit a vírus önmagában ártalmatlan tüskefehérjéjének előállítására, hogy aztán az immunrendszer azt megismerve védettséget alakítson ki a kórokozóval szemben. Különbség viszont, hogy az mRNS ezúttal egy bakteriális toxin leírását tartalmazza, amely végez az azt előállító sejttel. Az eddigi állatkísérletek tanúsága szerint az eljárás a rákos sejtek 44-60 százalékát képes megsemmisíteni egyetlen injekcióval.

A kutatók egyelőre a Pseudomonas nemzetségbe tartozó baktériumok mérgével dolgoztak, illetve a kísérletek során melanómasejteket céloztak meg. Mint azonban arra Peer professzor rámutatott, a választásuk csupán praktikussági szempontok alapján esett éppen erre a két tényezőre. „Számos anaerob baktérium termel toxinokat, különösen a talajban élők, és e toxinok többsége nagy valószínűséggel alkalmas arra, hogy a módszerünkhöz felhasználjuk. Ez a mi receptünk, és azt is tudjuk, hogyan juttassuk el közvetlenül a megcélzott sejtekhez a nanorészecskéink segítségével. Amikor a ráksejtek beolvassák ezt a receptet, maguk is éppúgy elkezdik termelni a toxint, akárcsak az eredeti baktérium tenné, és ez a saját maguk által előállított méreg végül el is pusztítja őket. Ennél fogva egy egyszerű, a tumorba adott injekcióval öngyilkosságra tudjuk kényszeríteni a rákos sejteket, méghozzá anélkül, hogy az egészséges sejtek károsodnának. Mi több, a ráksejtek még ellenálló képességet sem tudnak kialakítani a technológiánkkal szemben, ahogy az gyakran megtörténik a kemoterápia esetében, mert minden alkalommal más és más természetes toxint használhatunk hozzá” – foglalta össze a kutatásvezető.