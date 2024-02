Ezek a módszerek segítik a rákbeteg gyógyulását

Az egészséges életmód az onkológiai kezelések alatt is pozitívan befolyásolhatja az életminőséget, a kezelések hatásosságát, továbbá nem utolsósorban azt az érzést erősítheti a betegekben, hogy van befolyásuk az életükre. Az alábbiakban dr. Pádi Éva, a FájdalomKözpont onkológusa, palliatív orvos, az onkológiai fájdalmak csillapításának specialistája ad szakértő tanácsokat mindehhez.

Táplálkozz egészségesen

A daganatos betegek számára jól összeállított étrend segít csökkenteni a mellékhatásokat, rendezheti a székelést, javíthatja az étvágyat, összességében pedig roboráló hatással bírhat. E tekintetben érdemes szakorvosi tanácsra és dietetikusi irányításra bízni magunkat, de vannak mindenki számára általánosan érvényes útmutatások.

Építsünk be a legtöbb étkezésbe zöldséget és magas rosttartalmú ételeket, így teljes kiőrlésű gabonákat, magvakat, dióféléket, hüvelyeseket.

Pro- és prebiotikus élelmiszerekkel jó irányba terelhetjük az emésztést. Ezért érdemes gyakran fogyasztani joghurtot, kefirt, fermentált (savanyított) termékeket.

A feldolgozott hústermékek (szalámik, felvágottak, virslik stb.) és a vörös húsok fogyasztását ajánlatos visszaszorítani és lecserélni halakra, szárnyasokra és növényi alapú fehérjékre. Ugyancsak érdemes a fehér liszt, fehér cukor, fehér rizs hármasságát időnként felváltani kevésbé feldolgozott opciókra. A junk food, vagyis a magas kalóriatartalmú, de szinte nulla tápanyagtartalmú ételek pedig egyáltalán nem ajánlottak.

Keressük az omega-3 és telítetlen zsírsavakban gazdag ételeket, mint amilyen például az olívaolaj, diófélék, lenmag, hidegvízi halak.

Limitáljuk az alkoholfogyasztást, a tömény szeszek kifejezetten kerülendők.

„Ugyanakkor a daganatkezelés időszaka nem az a korszak, amikor drasztikus változtatásokba, esetleg fogyókúrába érdemes belevágni, különösen, ha a betegség miatt egyébként is jelentős testsúlyt vesztett a páciens önmagához képest” – hangsúlyozza Pádi doktornő. Hozzátette, ezzel együtt érdemes az egészséges táplálkozás alapelvei felé törekedni, de elsősorban arra alapozva, ami ebben a nehéz időszakban segíti a mindennapokat. Tehát például a húsevőknek nem kell lemondaniuk teljesen a húsról, de a több zöldség mindenképpen jó választás. Ugyanígy nem kell méregként tekinteni a fehér cukorra, de limitálni ajánlatos a fogyasztását.

Mozogj rendszeresen

A daganatkezelés alatt sem tilos, sőt, egyenesen ajánlott mozogni, hiszen a fizikai aktivitás csökkenti a fáradtságot, az elerőtlenedést, a stresszt. Azoknak, akik nem éreznek ehhez erőt, legalább arra érdemes törekedni, hogy megtörjék az egész napos ülés vagy fekvés periódusait. Szakértő segítséggel érdemes felépíteni egy napi mozgási rutint, amelybe belefér egy kis kardiomozgás, megdolgoztatva a szív-érrendszert, és egy kis izomerőfejlesztés, amely nem csak a csontritkulás ellen hat, de szinte minden szervrendszernek jót tesz. Nem kell sportolói szintre gondolni, elég egy tempós sétát, szobabiciklizést, néhány guggolást vagy kis súlyok mozgatását megcélozni, akár baráti vagy családi programként – kinek-kinek állapota szerint.

Törekedj a pihentető alvásra

Napi 7-8 óra alvás nemcsak a fizikai egészséghez szükséges, de a megküzdési képességet és a hangulatot is pozitívan befolyásolja – ami igen fontos a daganatos betegeknél. Ezért ajánlott nagy gondot fordítani az alváshigiéniára, tehát lehetőleg sötétben, megfelelő körülmények között, képernyő nélkül elaludni, még éjfél előtt. Komoly alvászavaroknál pedig nagy segítség lehet a szomnológiai kivizsgálás és kezelés.

Kerüld a környezeti mérgeket

Számos olyan anyagot ismerünk, amely növeli a daganatos megbetegedések rizikóját és a kezelés sikerességére is kihathat. Ilyenek például a dohányzásból származó anyagok, az azbeszt, a sztirol (egy hungarocellben található anyag), a formaldehid és a tetraklór-etilén (egyfajta vegytisztító oldószer). Amit lehet, érdemes elkerülni!

Kezeld a stresszt

A stresszt nem lehet kiiktatni az életünkből, különösen egy olyan nehéz időszakban nem, mint a daganatkezelés. De kezelni, a hatásait csökkenteni lehet és ajánlatos is. Mindenkinek olyan módszert érdemes ehhez választani, amely elfogadható számára, legyen az séta, meditáció, jóga, beszélgetés, vagy csak napi néhány perc, amikor magára figyelhet. Aki professzionális segítséget keres, csatlakozhat betegcsoportokhoz, fordulhat mentálhigiénés segítőhöz, pszichológushoz. Erősen stresszcsökkentő hatású az is, ha tisztán látjuk, milyen kezelést miért kapunk, mi fog történni, mire számíthatunk. Erről szakember tud tájékoztatni, merjünk tehát bátran kérdezni.

Fogadd el a segítséget

Kutatások bizonyítják, hogy azok, akiknek van támogató érzelmi hátterük, jobb minőségű és hosszabb életet élnek – és ez igaz daganatos betegeknél is. Ugyancsak nagy segítség, ha megfelelő fizikai támogatást kapunk és fogadunk el, nemcsak a családtól, barátoktól, de akár a fájdalomcsillapítás terén is. „Egy daganatos beteg fájdalmai és bizonytalanságai valósak és érvényesek, még akkor is, ha ezeknek nincs feltétlenül fizikai oka” – szögezte le dr. Pádi Éva. „Éppen ezért mindent meg kell tenni, hogy a fájdalmakat csökkentsük, az életminőséget javítsuk, és a lehető leginkább bevonjuk a beteget a saját életének irányításába, hiszen minél cselekvőképesebbnek érzi magát valaki az adott helyzetben, annál nagyobb belső energiákat tud mozgósítani a gyógyulás érdekében.”