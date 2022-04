Három egyszerű lépésben megelőzhető a rák

Lakosságarányosan az európai államok közül továbbra is Magyarországon halnak meg a legtöbben rák következtében.

Mind a tengerentúlon, mind Európában a rosszindulatú daganatos betegségek jelentik az egyik legnagyobb egészségügyi fenyegetést az életkor előrehaladtával, hiszen a szív-érrendszeri megbetegedéseket követően ezek okozzák a második legtöbb halálesetet - olvasható egy, az Eurekalert felületén megjelent közleményben. Dr. Heike Bischoff-Ferrari, a Zürichi Egyetemi Kórház Geriátriai Klinikája igazgatója szerint ugyanakkor az olyan preventív ajánlásokat leszámítva, mint a dohányzás elhagyása és az megfelelő fényvédelem, általában véve meglehetősen korlátozott a rákmegelőzésre szolgáló közegészségügyi eszközök palettája. "Napjainkban a középkorú és idős felnőttek megelőző óvintézkedései többnyire kimerülnek a rákszűrésekben és a védőoltások felvételében" - mutatott rá a szakember.

Korábbi vizsgálatokból ismert, hogy a D-vitamin képes gátolni a ráksejtek növekedését, míg az omega-3 zsírsavak az egészséges sejtek elrákosodásának vehetik elejét. A rendszeres testmozgás eközben nemcsak azimmunrendszerműködését erősíti, de csökkenti a szervezetben zajló gyulladásos folyamatokat is, így szintén előnyös lehet a rákmegelőzés tekintetében. Bischoff-Ferrari és munkatársai arra keresték a választ egy nagyszabású kísérlet során, hogy vajon a magas dózisú D3-vitamin- és omega-3-bevitel, valamint a rendszeres otthoni testedzés révén milyen mértékben csökkenthető az invazív (más szövetekre is átterjedő) rák kialakulásának kockázata 70 éven felüliek körében.

A DO-HEALTH néven futó kísérlet három éven át és öt európai országban (Svájc, Franciaország, Németország, Ausztria és Portugália) zajlott, összesen 2157 résztvevő bevonásával. Az idős önkénteseket nyolc különböző csoport osztották. Az első csoport tagjai naponta 2000 nemzetközi egység (NE) D3-vitamint és 1 gramm omega-3 zsírsavat szedtek táplálékkiegészítő formájában, valamint hetente három alkalommal előre meghatározott izomerősítő edzésprogramot is folytattak otthonukban. A további csoportok a három preventív célú előírás közül csupán vagy kettőt-kettőt, vagy egyet-egyet követtek, illetve a nyolcadik csoport, a kontrollcsoport tagjai placebót kaptak. A résztvevők egészségügyi állapot minden harmadik hónapban telefonos kérdőív segítségével követték nyomom a kutatók, továbbá a kísérlet kezdetén, majd minden év végén egy sztenderd egészségügyi kivizsgálásra is behívták őket.

Az így kapott eredmények világosan rámutatnak, hogy a D3-vitamin, az omega-3 zsírsavak és az izomerősítő gyakorlatok egymás hatását erősítve jelentősen csökkenthetik az invazív rákbetegség kialakulásának kockázatát. Egyenként is előnyösen hatnak, együttesen viszont a kutatók megfigyelései szerint 61 százalékkal szorították vissza a rák előfordulását az 1-es számú csoportban, összehasonlítva a kontrollcsoporttal. "A legújabb rákkezelési eljárások célja, hogy különböző hatóanyagok kombinálásával többféle úton is blokkolják a tumorok fejlődését. Mi ugyanezt a koncepciót ültettük át a rákmegelőzés területére" - magyarázta Bischoff-Ferrari, a Frontiers in Aging című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány vezető szerzője.