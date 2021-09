Fej-nyaki daganatok: ezek a tünetek jeleznek bajt

A héten zajlik a Ragadd torkon a rákot kampány, amelynek a célja, hogy minél több emberhez jussanak el a fej-nyaki daganatokkal (a szájüregi, középgarati, algarati, a gége és az orr melléküregei rákos megbetegedéseivel) kapcsolatos legfontosabb információk, így korábban diagnosztizálni lehessen a betegséget - idézi Tamás Lászlót az Infostart. A szakember hozzátette: létrehoztak egy honlapot, ahol sok hasznos információ érhető el a megelőzésről, a betegség megélésének mikéntjéről és a kezelések utáni gyógyulásról.

Ezek a tünetek figyelmeztethetnek

A tünetekkel kapcsolatban Tamás László elmondta, hogy ha két-három hétnél tovább tartó torokfájást, rekedtséget, idegentestérzést, tartós gombócérzést, vérzést, véres köpetet, nyakon megjelenő duzzanatot tapasztalunk, minél hamarabb forduljunk szakemberhez. Mint hangsúlyozta, korai stádiumban meg tudják gyógyítani a betegséget, szájon vagy orron keresztül ki tudják venni a daganatot.

Mik a fő kockázati tényezők?

A humán papillomavírus (HPV) a világon a leggyakoribbnak számító szexuális úton terjedőfertőzés- fontos azonban tudni, hogy nem kizárólag nemi úton fertőz.

A professzor szerint a dohányzás és az alkohol a fő kockázati tényező, ráadásul a kettő erősíti is egymást. Ehhez jön hozzá egy újonnan felfedezett faktor, mégpedig a HPV vírus: a méhnyakrákot okozó víruscsoportból ugyanis két típus a mandulában is rákot tud okozni. "Ütemesen nő a száma ezeknek a középgarat-, mandularákoknak, és egy kicsit el is üt a többi felnőtti daganattól, ugyanis fej-nyaki rákok általában az 50 és 70 közötti korosztályt érintették eddig, viszont a HPV okozta daganatok bizony a 40 és 50 közötti korosztályban is egyre nagyobb számban előfordulnak" - így a professzor.

Tamás László felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon már nemcsak a lányokat, hanem a fiúkat is ingyenes oltják HPV ellen. Ezzel összefüggésben kitért arra is, hogy "a felnőtt korosztályban is javasolt mind a két nemben ennek az oltásnak a felvétele, ez abszolút szövődménymentes oltás, a rákot lehet megelőzni a használatával".