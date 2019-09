A legjobb házi praktikák torokfájásra

Kevésbé súlyos esetekben számos olyan házi módszer közül választhatunk, amellyel hatékonyan enyhíthetjük a problémát.

Sós víz

A sós vizes gargarizálás segíthet a gyulladás csökkentésében és a felgyülemlett váladék kiürülésében. Egy csapott teáskanálnyi sót keverjünk el egy nagy pohár vízben, és amikor a só feloldódott, gargarizáljunk a folyadékkal, de semmiképp se nyeljük le. Ezt ismételjük napi 3-4 alkalommal.

A méz az egyik legjobb "csodaszer" torokfájás és köhögés esetén. Fotó: 123rf

Méz

A méz fogyasztása köhögéscsillapító hatású, így ezt sem véletlenül javasolják torokfájás esetén. Teába, limonádéba is keverhetjük, de csak úgy magában, kanalanként is fogyaszthatjuk. De érdemes kipróbálni azt is, hogy egy kanál mézet elkeverünk egy fél citrom vagy lime levével, és így nyeljük le. Torokgyulladás esetén ugyanis a citrusféléknek is jótékony hatása van.

Inhalálás

További tippek Készíthetünk házilag spray-t szárított zsálya, echniacea tinktúra, egy kevés víz, és néhány csepp eukaliptusz-olaj keverékéből, ami a torokba fújva enyhítheti a kellemetlen tüneteket. Sokat segít az is, ha úgy alszunk, hogy a fejünket párnákkal megemeljük. Ez könnyíti a légzést és enyhíti a torokirritációt. További módszerekről itt olvashat!

A meleg gőz, pára belélegzése jótékonyan hat a gyulladástól kiszáradt légutakra és a megduzzadt orrmandulára. Egy forró vízzel megtöltött fazékba csepegtessünk néhány csepp mentolos illóolajat, majd egy törölközőt a fejünkre borítva hajoljunk a gőz fölé - ne túl közel, nehogy megégessük magunkat - és lélegezzünk mélyeket.

Fokhagyma

Hatékony módszer a fokhagymagerezd szopogatása is, a benne található allicin nevű anyag ugyanis baktériumölő hatású. Egy gerezdet vágjunk hosszában ketté, és szopogassuk úgy, hogy néha a fogunkhoz préseljük a nyelvünkkel, de ne rágjuk szét.

Jégkrém

Jól jöhetnek ilyenkor a gyümölcs alapú jégkrémek is. A hideg ugyanis kellemesen enyhítheti a torok fájdalmát. Arra figyeljünk, hogy lehetőleg olyat válasszunk, amiben nincs hozzáadott cukor.

Torma

Tormából is készíthetünk jótékony hatású italt. Egy evőkanál reszelt tormát, egy evőkanál mézet és néhány szegfűszeget öntsünk le egy pohár meleg vízzel, és ezt kortyolgassuk. Ez jót tesz a toroknak és az immunrendszernek is.

Almaecet

Egy fél csésze almaecetet, egy teáskanál sót és egy nagy pohár meleg vizet keverjünk össze, majd várjuk meg, míg a só feloldódik. Ezzel a folyadékkal gargarizáljunk, öblögessünk fél óránként, de ne nyeljük le.

Kókuszolaj

A teánkba vagy levesünkbe tehetünk egy kiskanálnyi kókuszolajat is. Ez segít legyőzni a gyulladást és enyhíteni a fájdalmat, valamint síkosítja a légutakat is.

Forrás: brightside.com