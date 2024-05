Jó hír érkezett Tompos Kátya kezeléséről

Mi is beszámoltunk róla, hogy Tompos Kátya színésznő ritka daganatos megbetegedéssel küzd, a megfelelő, de csak külföldön elérhető kezelés finanszírozására pedig jótékonysági gálát rendeztek május 25-én Szegeden.

A Story beszámolója szerint a gálán közel 700 ember vett részt, és össze is gyűlt a gyógykezelés finanszírozásához szükséges összeg – írja a 24.hu.

Tompos Kátya. Fotó: press.tv2.hu/TV2

"Nemcsak erre a gyógykezelésre gyűlt össze, hanem lehet, hogy még egy olyan drágább kezelésre is, amiről nem is álmodtunk. Ez tényleg olyan, mintha az ország összefogott volna valakiért. Az emberek megmutatták, hogy össze tudnak tartani, még ebben a fura világban is"– nyilatkozta a lapnak Hrutka Róbert, aki nemcsak az est egyik fellépője volt, hanem az egész esemény zenei rendezője és szervezője is.

Azt is elárulta, hogy ő márciusban értesült Tompos Kátya betegségéről, mikor a színésznő állapota a születésnapja előtt hirtelen rosszabbra fordult. Jelenleg immunterápiát kap, ami nagyon megviseli a szervezetét, így hosszú folyamat lesz, mire az állapota pozitív irányt vesz.