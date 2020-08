Mi történik, ha leesik a cukrunk?

Agyunk működéséhez glükózra van szükségünk. Ez szervezetünk egyik fő energiaforrása, amely a vérkeringésen keresztül jut el minden egyes sejtünkhöz. Amikor pedig vérünk cukortartalma túl alacsonyra esik, hipoglikémiáról beszélünk.

Mikor túl alacsony a cukrunk?

A normális éhgyomrivércukorszint3,3-6,0 mmol/l között van. Ha ennél az értéknél lejjebb csökken a cukrunk, szervezetünkben elhárító mechanizmusok egész lánca indul be: gátlódik az inzulin elválasztása, megkezdődik a cukor felszabadítása a máj szénhidrátraktáraiból, csökken az izmok cukorfelvétele, és a zsírbontás is megindul.

A cukorbetegség lényege, hogy rendellenesen megemelkedik a vér cukorszintje, mert az ennek fenntartásáért felelős hormont, az inzulint a szervezet nem termeli kellő mennyiségben, vagy nem használja megfelelő módon. Korábbi cikkünkben részletesen leírtunk mindent, amit a vércukorszintről tudni kell.

Mitől eshet le a cukrunk?

Több oka is lehet annak, hogy vérünk cukorszintje kritikusan lecsökken. Okozhatja például:

étkezés kihagyása

nem megfelelő mennyiségű táplálékbevitel

a megszokottnál megterhelőbb testedzés anélkül, hogy plusz kalóriabevitel történt volna

Milyen tüneteket okoz?

Szervezetünk számos tünettel próbál figyelmeztetni bennünket annak érdekében, hogy tegyünk valamit a lecsökkent vércukorszint ellen. Figyelmeztető jelek lehetnek:

kínzó éhségérzet

reszketés

izzadás, hideg veríték

szívdobogás

sápadtság

fejfájás

szédülés

homályos látás

ájulás, eszméletvesztés

Ha leesik a cukrunk, de nem tudunk táplálékhoz jutni, állapotunk súlyosbodhat is, akár görcsös roham vagy kóma is bekövetkezhet.

Különbséget kell azonban tenni az egészséges emberekben és a cukorbetegekben bekövetkező hipoglikémia között.

Alacsony vércukorszint cukorbetegeknél

Cukorbetegeknél a hipoglikémiás állapot kialakulása és lefolyása is különböző lehet, mint egészséges társaiknál.

Az 1-es típusú cukorbetegeknél az inzulin túladagolása is okozhat kórosan alacsony vércukorszintet, de például az is, ha a beteg a szokásos inzulinmenyiséghez nem evett megfelelő mennyiségű ételt. Jó esetben az érintettek megérzik, ha leesett a vécurkoszintjük, és még idejében be tudnak kapni néhány szőlőcukrot. Rosszabb esetben sajnos az is előfordulhat, hogy bármiféle előzetes tünet nélkül a beteg egyszer csak eszméletét veszti. Ilyenkor nagyon fontos, hogy a cukorbetegeknél lévő sürgősségi glukagon injekciót egy hozzáértő beadja.

A 2-es típusú cukorbetegeknél ritkábban lép fel inzulinkezelés következtében hipoglikémia. Náluk sokkal inkább a nem megfelelő táplálkozás, étkezések kihagyása okozhatja, amelyet ugyanúgy gyorsan lehet orvosolni néhány szőlőcukorral. Fontos, hogy ha a 2-es típusú cukorbeteg szulfanilurea típusú vércukorszint-csökkentő gyógyszert szed, akkor hipoglikémia esetén tilos a glukagon adása.

De bármilyen típusú cukorbetegségről legyen is szó, az alacsony vércukorszint elkerülése végett nagyon fontos az előírt diéta betartása.