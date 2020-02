IR: nem kell gyógyszer, ha sportol

Jó hír viszont, hogy rendszeres sportolással visszafordíthatóak, illetve kontroll alatt tarthatóak az egészségkárosodáshoz vezető folyamatok. Hogy milyen módon? Erről beszél Németh Vivien, az Életmód Orvosi Központ mozgásterapeutája.

Mi az inzulinrezisztencia?

Segít a rendszeres sportolás!

Az IR gyógyszeres terápiájára csak abban az esetben van szükség, ha az életmódváltás nem elégséges, mert ez az állapot személyre szabott diétával, valamint a rendszeres testmozgással eredményesen kezelhető. Ez utóbbi jelentőségét egy friss kutatás is megerősíti, melyről az amerikai "Klinikai Endokrinológia és Metabolizmus Szakfolyóirata" című kiadványban jelent meg publikáció. A tanulmány megállapította, hogyEnnek az az oka, hogy a mozgás segít abban, hogy a glükóz a sejtekbe kerüljön, méghozzá kevesebb inzulin felhasználásával. Szakemberek szerint már 5-10 százalék testtömeg vesztés is sokat segíthet az értékek normalizálásában.

Az erősítő és a kardió edzések egyaránt fontosak

Az inzulin csökkentésében, valamint a szénhidrát anyagcsere normalizálásában a kardió edzéseknek , valamint az izomerősítésnek egyformán jelentős szerepe van vékony testalkatú inzulinrezisztensek, valamint túlsúlyosak esetében is. Az izomépítés azért nagyon fontos, mert az izom egy olyan szervünk, amely mozgás közben képes közvetlenül felvenni a glükózt, méghozzá inzulin nélkül. Ebből az következik, hogyAz izomerősítő edzésekhez hasonlóan, a kardió edzések is növelik az inzulinérzékenységet. Heti 200 perc kardió mozgás, és 2-3 x 30 perces izomerősítő edzés mellett, a sejtek inzulinérzékenysége akár 24- 48 órán keresztül is fennállhat, így nem csak a mozgás alatt, hanem még utána is érvényesül a testedzés jótékony hatása.