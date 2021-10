Gyakran "hipózom". Mit tegyek?

A hipoglikéma alacsony vércukorszintet jelent. Hivatalosan 3,9 mmol/l alatt beszélhetünk erről a problémáról. Az enyhe hipoglikémia könnyen kezelhető, például úgy, ha a tünetek megjelenésekor az érintett valamilyen gyorsan felszívódó szénhidrátot fogyaszt, ám súlyosabb esetben csakis a glukagon segíthet. Korábban ez csak injekció formában létezett, azonban nemrég kifejlesztettek egy spray változatot is, amelynél egy egyszerű készülék segítségével spray formájában az orr nyálkahártyájára lehet juttatni a glukagont - ismertette Dr. Borús Hajnal, a Cukorbetegközpont diabetológusa.

Súlyosabb stádiumban a diabétesz meglehetősen félelmetessé válhat, ha valamilyen oknál fogva a beteg nem kapja meg a vércukorszintjét a megfelelő intervallumban tartó anyagokat. Ezért is érdemes pár fontos dolgot tudni a cukorbetegségről.

Ijesztő tünetek jelentkezhetnek

Amennyiben a hipoglikémia bevezető tüneteinél nem avatkozunk be, az állapot gyorsan romlik, és akár rángógörcs vagy eszméletvesztés is kialakulhat. A jellemző bevezető tünetek közé tartoznak a következők:

h i r d e t é s

remegés

hideg verejtékezés

pulzusszám-emelkedés

sápadtság

beszédzavar

ingerültség

látászavar

émelygés

éhségroham jelentkezése

Ám sajnos az is előfordulhat, hogy a hipoglikémia nem okoz panaszokat - ez főleg a hosszú évek óta fennálló diabétesz esetén lehet jellemző. A hipoglikémia oka egyébként a magas inzulinszintben keresendő, amely csökkenti a glükóz szintjét. Ezenkívül abnormális agyalapimirigy- és mellékvese-működés is generálhatja.

Derítsük ki, mi okozza

A következő kérdéseket érdemes feltennünk magunknak, hogy közelebb kerüljünk ahhoz, mi is okozza a gyakori hipoglikémiát:

A nap mely időszakában lesz alacsony a vércukrunk?

Testmozgás, fizikai aktivitás után jelentkezik a hipózás?

Meleg vagy hideg környezetben tapasztaljuk a problémát?

Ha a nap ugyanazon időszakában, például ebéd előtt tapasztaljuk a jelenséget, akkor több dolgot is tehetünk: korábbra hozhatjuk az ebédet, vagy előtte többet tízóraizhatunk. Az is lehet, hogy az inzulinadagunkon kell változtatni, ezt viszont önhatalmúan soha ne tegyük meg, hanem mindenképp egyeztessünk erről egy szakemberrel - figyelmeztetett Dr. Borús Hajnal. Betegség vagy stresszes időszak esetén pedig érdemes gyakrabban ellenőrizni a vércukorszintet, hiszen ezen állapotok is könnyen vezethetnek vércukorkisiklásokhoz.

Nemcsak a gyors kezelés, hanem a megelőzés is fontos. Fotó: Getty Images

Vizsgáljuk át az étrendünket

A hipózást a leggyakrabban a rosszul összeállított étrend, illetve a szokásosnál több fizikai aktivitás okozza. Ha rendszeresen tapasztaljuk a problémát, akkor mindenképpen érdemes átbeszélni a jelenlegi életmódunkat és a gyógyszeres/inzulinos terápiánkat a diabetológusunkkal vagy dietetikusunkkal. Ilyenkor vagy a bevitt szénhidrát mennyiségén és fajtáján, vagy a gyógyszer/inzulin dózisán kell változtatni.

Vigyázzunk az alkohollal

Ha cukorbetegként alkoholt fogyasztunk, akkor tudnunk kell, hogy már 0,45 ezrelékes véralkoholszintnél is károsodik a máj glükózkibocsájtása. Bár az italok szénhidráttartalma miatt először megemelkedik a vércukorszint, később azonban a máj glükózkibocsájtásának károsodása miatt ez erősen leeshet, amely végül súlyos hipoglikémiához vezet. Ezt a hatást egyes tablettás antidiabetikumok és az inzulin is felerősítheti. Ezért mindenképpen ajánlott az alkohol fogyasztása mellé valamit enni is, hogy a hipoglikémiát megelőzzük - tanácsolta a szakembert.

Emellett azt javasolta, hogy italozás esetén ellenőrizzük gyakrabban a vércukorszintet, illetve mindig legyünk legalább annyira józanok, hogy ezt meg tudjuk tenni. Tartsuk szem előtt azt is, hogy ha esetleg még táncolunk is, akkor avércukorszintmég jobban leeshet, tehát ilyenkor fokozottabban figyeljünk az étkezésre. A vércukoresés akár órákkal az alkohol fogyasztása után is bekövetkezhet (extrém esetben akár 12 óra is eltelhet) és hosszan elhúzódhat, ezért különösen fontos, hogy alkohol fogyasztása után inkább enyhén emelkedett vércukorszinttel feküdjünk le. A biztonságos napi alkoholfogyasztás a szakértő szerint nők esetében 10 gramm, férfiak esetében pedig 20 gramm.

A meleg és a sport hatása

A meleg fokozza a bőr vérellátását, így gyorsabban hat az inzulin is, ugyanis lerövidül az idő, amíg az inzulin a bőr alatti kötőszövetből a vérkeringésbe jut. A szokásos inzulinadagok mellett tehát a melegben könnyen léphet fel hipoglikémia - magyarázta a diabetológus. Mint mondta, nyáron érdemes vigyázni a napozással, a hőségben való kinn tartózkodással, valamint a forró fürdőkkel, szaunákkal, gőzfürdőkkel is. Fontos tudni továbbá, hogy a sport javítja a sejtek inzulinérzékenységét, így ennek kapcsán is ügyelni kell az esetlegesen csökkent inzulinigényre.

Lehet, hogy a gyógyszerváltás segít

Általánosságban elmondható, hogy az inzulin alkalmazása hajlamosít a leginkább a hipózásra, ám léteznek más antidiabetikomok is, amelyek szedése mellett leeshet a vércukorszint. A cukorbetegség kezelésére ma már sok készítmény (közöttük többféle inzulin és számos más antidiabetikum) létezik. Gyakori hipózás esetén tehát lehet, hogy egy jobban megválasztott készítmény is segíthet - mutatott rá a szakértő.