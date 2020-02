Nem veszi észre a hipoglikémiát? Ez az oka!

Hipoglikémia

Ha idejében észrevesszük, a hipoglikémia általában könnyen kezelhető állapot. Kialakulásának különböző okai lehetnek: inzulin-túladagolás cukorbetegség esetén, túlzott inzulin-felszabadulás a hasnyálmirigyből, alkoholfogyasztás, hosszú és megerőltető testedzés, kóros agyalapi mirigy-, máj-, vagy mellékvese működési zavar, autoimmun betegségek, illetve akár előfordulhat egyes gyomorműtétek utáni állapot következtében is.

A vércukor kóros lecsökkenésére a szervezet alapvetően gyengeségérzettel, remegéssel, zavartsággal, fokozott verejtékezéssel, szívdobogással reagál. Ezt az állapotot minden esetben komolyan kell venni, hiszen szélsőséges esetben az alacsonyvércukorszintakár eszméletvesztést, görcsöt, kómát vagy halált is okozhat. A hipoglikémia és az autonóm neuropátia gyakran egyszerre érinti a cukorbetegeket, ami növeli a súlyos állapot kockázatát.

Autonóm neuropátia

A diabéteszes neuropátia kialakulásának oka, hogy a cukorbetegség következtében a túlzott mennyiségű glükóz az idegeket tápláló finom idegrostokat és ereket károsítja. Azok - ennek köszönhetően - idővel akár tejesen elveszíthetik az agyba és az agyból történő jeltovábbító képességüket.

Az akaratunktól függetlenül is működő idegek károsodása miatt létrejövő autonóm neuropátia egyik következménye lehet, hogy az érintett cukorbetegek különböző súlyos belső szervi megbetegedéseket, a szívinfarktust, vagy éppen a hiperglikémia tüneteit sem érzékelik megfelelőképpen. Mivel esetükben jóval könnyebben előfordulhat az, hogy túl későn veszik észre az - akár már súlyos - állapotot, ezért a betegség mielőbbi felismerésére, és célirányos kezelése létkérdés lehet.

Már a legenyhébb neuropátiára utaló tüneteket is érdemes kivizsgáltatni. Fotó: iStock

Figyelmeztető tünetek

Cukorbetegség esetén már a legenyhébb neuropátiákra utaló tüneteket is érdemes kivizsgáltatni. A betegségre utalhat a következő érzékelések tompulása: a fájdalom, a nyomás és a hőmérséklet (hideg-meleg) érzet. Előfordul, hogy éles,áramütésszerű fájdalom jelentkezik az idegekben, vagy éppen zsibbadás, bizsergés, de lehetnek belső szervi tünetek is. Ilyenek például a gyakori emésztőrendszeri panaszok - hányás, hasmenés, székrekedés -, vizelettartási vagy szexuális problémák, illetve a gyakori húgyhólyagfertőzések. Szintén a neuropátia jele lehet a nyugalmi állapotban is szapora szívverés, az izomgyengeség, a koncentrációs vagy koordinációs zavar, valamint a gyakori vagy hirtelen fellépő gyengeségérzet is.

Kezelési módok

A diabéteszes neuropátia esetén a legfontosabb a vércukorszint folyamatos kontrollja, valamint a már kialakult idegkárosodások kezelése, illetve a további állapotromlás megelőzése. A terápia része az életmódváltás, ami magába foglalja az egészséges, egyénre szabott étkezést és testmozgást. Az állapottól függően gyógyszeres kezelésre is szükség lehet. Ez irányulhat a fájdalomcsillapításra, valamint például olyan pregabalin tartalmú gyógyszerek használatára, amely hatóanyaga a szervezet saját neurotranszmittereihez hasonló szerkezetű, így fokozza az idegsejtek egymás közötti kommunikációját.