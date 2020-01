Hipoglikémia jó vércukorértékek mellett?

A "hipózás" alacsony vércukorszintet jelent, így sokakban kérdés, hogy mi az oka annak, hogy normál vércukor érték mellett is tapasztalják a panaszokat. A választ dr. Koppány Viktória, a Budai Endokrinközpont IR-specialistája árulja el.

Mikor beszélünk inzulinrezisztenciáról?

Az inzulinrezisztenciát (IR) a 2-es típusú cukorbetegség előszobájaként is szokták emlegetni. Gyakran okoz meddőséget, pattanásos bőrt és vérzészavarokat. Az állapot során - főleg a helytelen életmód következtében - a sejtek rezisztenssé válnak az inzulinnal szemben, ezért kompenzálásként a hasnyálmirigy még több inzulint termel. Ha ez huzamosabb ideig fennáll, akkor a hasnyálmirigy kifárad, és kialakul a 2-es típusú cukorbetegség.

A panaszokat egy nem megfelelően megtervezett diéta is előidézheti. Fotó: iStock

Inzulinrezisztencia esetén a vércukor értékek gyakran a normál tartományban mozognak, ám a terheléses inzulinszintek kiugrása már jelzi a problémát. Éppen ezért fontos, hogy a terheléses vércukorvizsgálat (OGTT) során ne csak a glükóz-, hanem az inzulinértékeket is ellenőrizzék. Sokan úgy gondolják, hogy az úgynevezett HOMA index már jelzi az IR fennállását, ám ez egyedül kevés, csupán jelzés értékű. A pontos diagnózishoz szükség van a 0, a 60 és a 120 perces glükóz- és inzulinszintekre is - figyelmeztet a szakember. Emellett figyelembe kell venni az inzulinszinteket egymáshoz viszonyítva is, illetve a tünetek jelenlétét és azok erősségét is.

Hipózás IR-esként?

Hipoglikémiáról akkor beszélünk, amikor a vércukorszintje 3,9 mmol/l alá esik. Ezt olyan tünetek jelzik, mint a verejtékezés, a remegés, a szapora szívverés, az émelygés és a beszédzavar. Ezt főleg az inzulinnal kezelt cukorbetegek szokták tapasztalni, de előfordulhat, hogy gyógyszerrel kezelt diabéteszesek, illetve IR-esek is panaszkodnak rá. Olykor pedig az is megeshet, hogy olyanok is tapasztalják a tüneteket, akiknek egyébként a normál tartományban van a vércukorértékük.

"Azok, akiknek magasabb az inzulinszintjük (például IR miatt), hajlamosabbak a gyors vércukoresésre, mivel az inzulinnak vércukorcsökkentő hatása van, és ezt a hirtelen esést bizony megérezhetik" - mondja az IR-specialista. A rosszullétet azonban egy nem megfelelően megtervezett diéta is előidézheti, hiszen a gyors felszívódású szénhidrátok miatt a vércukor hirtelen megemelkedik, ám a sok inzulin miatt gyorsan le is zuhan - ez szintén rossz közérzetet eredményezhet.

Mi a megoldás?

Első körben egy OGTT vizsgálattal ellenőrizni kell a vércukor- és az inzulinszinteket, hogy kiderüljön, jelenleg milyen állapotban vagyunk. Ezen kívül érdemes pár hétig étkezési naplót is vezetni, és jelölni, hogy mikor tapasztaltunk hipoglikémiás tüneteket. Egy jó dietetikus ezek alapján szinte azonnal meglátja, hogy mi a hiba. Előfordulhat tehát, hogy kisebb változtatásokat is be kell majd vezetni az étrendünkben.

Célszerű lehet továbbá egy ideig étkezések előtt és után is megmérni vércukorszintet, és az eredményeket felírni az étkezési naplóba, hiszen ez is komoly jelzésértékkel bír. Ráadásul vannak olyan ételek, amely valakinél csökkenti, valakinél pedig megemeli a glükóz szintjét, így ezek is kiválthatnak gyors vércukor-ingadozást. Ilyen élelmiszer például a zab is.