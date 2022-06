Egy betegség, amit nem veszünk komolyan

Dr. Bérczy Judit, a Budai Endokrinközpont endokrinológusa segít nekünk abban, hogy egy komoly veszélyeket rejtő kórt, az inzulinrezisztenciát alaposabban is megismerhessük.

Mi az az IR?

Az inzulinrezisztencia, vagyis az IR egy cukoranyagcsere-rendellenesség, a kettes típusú cukorbetegség előszobájának is szokták nevezni. A kialakulásában nagy szerepet játszik a nem megfelelő táplálkozás és a mozgásszegény életmód.

A rohanó hétköznapokban az embernek nem igazán van ideje sem a mozgásra, sem pedig a friss nyersanyagokból készült ételekre. Ilyenkor maradnak a gyorsfagyasztott, előre elkészített fogások, és a tévé előtti ücsörgés. Ez több szempontból is veszélyes lehet, egyik éppen a cukoranyagcserére van hatással. A készételek ugyanis igen nagy mennyiségben tartalmaznak cukrot, amit a szervezetbe juttatva az folyamatosan gyors vércukor emelkedést eredményez, ezzel többlet feladatott jelent az inzuláris apparátusnak.

A cukor a test számára nélkülözhetetlen, hiszen a glükóz formájából állítja elő a szervezet működéséhez szükséges energiát. A sejtekbe a glükózt a vérből egy hormon, az inzulin jelenléte mellett képesek felvenni, melyet a hasnyálmirigy speciális sejtjei termelnek. A folyamatosan magas cukorszint eredménye, hogy a hasnyálmirigy extra munkára kényszerül, több inzulint termel.

Ez azonban hosszabb távon két dolgot is eredményez: egyrészt a sejtek inzulinra való érzékenysége csökken, vagyis ugyanannyi cukor felvételéhez több inzulinra lesz szükségük így a vér inzulinszintje is magas lesz. Másrészt a hasnyálmirigy a folyamatos megterhelés miatt kimerül, a termelés csökken, végül akár teljesen le is állhat, így pedig 2-es típusú cukorbetegség alakulhat ki.

Az inzulinrezisztencia egyik súlyos következménye a meddőség. Fotó: Getty Images

Miért nem ismerjük fel?

Az IR tünetei nem olyan ijesztőek, mint egy szívrohamé, így sajnos nem is igazán foglalkozunk velük. Ez azonban igen nagy probléma, hiszen kezeletlen esetben meddőséget, rossz közérzetet, továbbfejlődve pedig cukorbetegséget (ami életünk végéig tartó gyógyszeres kezelést jelent), végtagvesztést vagy halált is okozhat.

Dr. Bérczy Judit azt is elmondta, hogy fontos kiemelni, az IR nem csak a nők betegsége. Inzulinrezisztenciával ugyanúgy küzdhetnek férfiak is, hiszen a cukoranyagcsere az ő szervezetükben is azonos módon zajlik le.

Az IR tünetei:

Hasi hízás

Súlygyarapodás normál étkezés mellett is, valamint sorozatos sikertelen fogyókúrák

Rohamszerű álmosság mely leginkább az étkezések után 2-3 órával jelentkezik

Hajhullás



Pattanásos, zsíros bőr

Rendszertelen menzesz

Meddőség

Fáradékonyság

Csökkent koncentrációs képesség

A tüneteket igen sok ember észleli magán, ám nem fordulnak orvoshoz vele. Úgy gondolják, elmúlik magától is, ez azonban a legtöbb esetben nincs így, és a helyzet csak tovább romlik.

Mit lehet tenni?

A legjobb, amit tehetünk, ha orvoshoz fordulunk, ha a fenti tüneteket tapasztaljuk. Az orvos anamnézissel, illetve laborvizsgálatok segítségével derít fényt az esetleges problémára. Ha az inzulinrezisztencia beigazolódik, akkor első lépésben mindenképpen életmódváltást javasol a szakember. Ezután a gyógyszeres kezelés jelenthet megoldást, valamint a szigorú diéta.