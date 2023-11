A napjainkban már népbetegségnek számító diabétesz a leggyakoribb anyagcserebetegség, amely során a szénhidrátok hasznosítása szenved zavart. Mivel sokáig tünetmentes, ezért gyakran csak véletlenszerűen, például egy általános szűrővizsgálat során derül ki. Az 1-es típusú cukorbetegség többnyire gyorsan, gyermekkorban alakul ki, jellemző tünete a folyamatos szomjúságérzet, a gyakori vizelési inger és a hirtelen fogyás. Ezzel szemben, a 2-es típusú évekig rejtve maradhat, sokszor csak a szövődmények – például látászavarok, gyakori bőrfertőzések – utalnak rá. Mivel a kezeletlen cukorbetegség idővel akár életveszélyesen károsíthatja a létfontosságú szerveket, ezért mielőbbi diagnosztizálása és a szükséges terápia betartása létfontosságú.

Koncertek és gyermekprogramok

A betegség fel-, és megismerésében segít az Egy Csepp Figyelem Alapítvány által szervezett családinap is, amelyet idén november 19-én, vasárnap 10-18 óra között Budapesten, a MOM Sport rendezvényközpontban tartanak meg. A minden korosztály számára ajánlott színes programcsokor részeként koncertet ad a Kolompos Zenekar és az Alma Együttes, valamint a színpadra lépnek a The Voice Magyarország zenei tehetségkutató döntős énekesei mellett Varga Feri és Balássy Betty is.

A gyerekeket bátorságpróbával és „állati jó” játékokkal várja a Fővárosi Állat- és Növénykert standja, valamint ismét megnyílik a közkedvelt Teddy Maci Kórház, ahol a kicsik plüss macikat, közöttük egy ”cukorbeteg mackót is gyógyíthatnak” az orvostanhallgatók közreműködésével. A kis macidoktorok, a „rendelés” alatt játékos módon ismerhetik meg a gyógyító tevékenységet, ahol az egészségre nevelés, a prevenció és a veszélyes élethelyzetek elkerülése is a középpontba kerül. A családi rendezvényen a KiDS és TEENS Birodalomban a kisiskolások is próbára tehetik magukat, a legkisebbeket pedig a Mesekert-interaktív játszóház és egy ingyenes ugrálóvár is vár.

Szűrések és tanácsadások

Az Egy Csepp Világnapon egész nap bárki megméretheti a vércukorszintjét, vérnyomását, ellenőriztetheti látását, valamint érszűkületi szempontból a végtagjait is. A férfiak egy csepp vér alapján, a „Ments manust” program keretében a prosztatájuk egészségéről kaphatnak képet. A rendezvényre ellátogatókat különböző szaktanácsadásokkal várják a standokon bőrgyógyászati, diabetológiai, táplálkozási, vese és fogászati témákban, valamint a rendelkezésre áll majd egy masszázs-sarok is.

A program része az egészség talkshow, amelyen népszerű televíziós műsorvezetők – köztük Erős Antónia, Barabás Éva, Rábai Balázs –szakorvosokkal beszélgetnek az egészségmegőrzésről. A nap során, az ország több pontjáról érkező cukorbeteg-klubok találkozóján számos előadást is tartanak az érdeklődőknek. A kóstolás és vásárlási lehetőségek mellett kiállítók sora is várja az egészséges életmódra nyitott közönséget. A programon emellett lehetőség nyílik különböző egészséghez kapcsolódó szolgálatások megismerésére, a nap végén pedig a tombolán értékes nyeremények is gazdára találnak.

Séta az egészségért

Természetesen a már hagyományos Diabétesz Séta sem maradhat el: az Erős Antónia vezetésével 15 órakor induló közös, könnyed testmozgáshoz bárki csatlakozhat. Ezzel az Egy Csepp Figyelem Alapítvány arra hívja fel a figyelmet, hogy napi 30 perc mozgással sokat tehetünk a 2-es típusú diabétesz megelőzéséért. A program szervezői szeretnék minél jobban kihangsúlyozni, hogy a sport a cukorbetegek számára az életminőség jelentős javulását és a jobb vércukorértékeket jelenti.

