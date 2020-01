A legjobb reggelik cukorbetegeknek

Tojás

A tojás minden formában jó ötlet, a kemény tojást akár magunkkal is vihetjük, ha esetleg otthon nincs időnk reggelizni. Ráadásul több kutatás is kimutatta, hogy heti hat darab tojás elfogyasztása a koleszterinszintre sincsen káros hatással, így bátran fogyasztható. Készíthetünk zöldséges omlettet is, ha több időnk van, és szeretnénk egy kis extra rostot bevinni - ez könnyebb ebédnek vagy vacsorának is jó lehet.

Zabkása

Elkészítése gyors és egyszerű, ráadásul nagyon jól variálható. Ha még előző este megcsináljuk, akkor főznünk sem kell, és egy dobozban vagy üvegben magunkkal is vihetjük. Érdemes hozzá egy kevés bogyós gyümölcsöt adni, ha édesebben szeretjük, illetve olajos magokat, amely lassítja a benne található szénhidrát felszívódását.

Görög joghurt

Az édesítetlen, zsírszegény görög joghurt is jó ötlet, és sokféleképpen variálható. Kerülhet bele gyümölcs, fajéj, vaníliakivonat, egy kevéske méz vagy édesítőszer. Sok benne a fehérje, így hosszabb időre jól lakat. A lényeg, hogy mindig natúr verziót vegyünk, ami nem tartalmaz hozzáadott cukrot. Több benne a fehérje, és kevesebb a szénhidrát, mint a hagyományos joghurtban.

Bundás kenyér

Reggelire ez is fogyasztható, csak az a fontos, hogy mindenképpen teljes kiőrlésű pékáruból készüljön. Érdemes minél több nyers zöldséggel fogyasztani, mert az extra rostok miatt így még jobban laktat.

Túró

Akárcsak a görög joghurt, ez is jó ötlet. Vegyünk belőle zsírszegény verziót, és ízesítsük fahéjjal, vaníliakivonattal, mézzel vagy édesítőszerrel, és adjunk hozzá egy kevés gyümölcsöt,lehetőleg bogyósat, mert azokban kevesebb a cukor.

