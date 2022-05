Rejtélyes fehér foltok a bőrön: mi okozza?

Hazánkban kedden délelőtt napos és felhős időszakok váltakoznak, helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat. Délután a napsütés mellett a gomolyfelhők is megnövekednek, ezekből futó zápor, illetve néhol zivatar is kialakulhat. A szél napközben mérsékelt déli lesz. Hajnalban 7, 12 fok várható. A hőmérséklet csúcsértéke 18, 23 fok között alakul. Késő este 11, 17 fok lesz. Kedden nem érkezik front, azonban továbbra is változékony, helyenként fülledt idő lesz. A párás időszakokban nehézlégzés, rosszullét jelentkezhet, erősödhetnek a fejfájásos tünetek. Az arra hajalmaosak enyhébb keringési panaszokat tapasztalhatnak. A szabadtéri programok során érdemes esernyőt vinni. A légszennyezettség alacsony, kissé növekszik. A porkoncentráció közepes, alig változik. A légnyomás alig változik.

Egészséget befolyásoló hatások:

Magas pollenkoncentráció