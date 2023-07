Nyáron így őrizheted meg a szép bőrt

A hőségben megváltozik szervezetünk működése, és ez fokozottan igaz bőrünkre is. Mást igényel a nyári időszakban, érdemes nagyobb gondot fordítanunk az ápolására, hiszen jóval sérülékenyebb, mint máskor. Az alábbiakban a bükfürdői Greenfield Hotel szakértője ad tippeket, amelyek megfogadásával a legnagyobb kánikulában is egészséges maradhat a bőröd.

Használj fényvédőt

Nyáron a napsütésé a főszerep, azonban pozitív hatásai mellett káros UV-sugarakat is kibocsájt, amelyek ellen ajánlatos felvértezni magad. Fényvédőt persze nemcsak ilyenkor, hanem a többi évszakban is ajánlatos használni az arcbőrön, de a nyári időszakban kifejezetten nélkülözhetetlen része a bőrápolásnak. Érdemes kifejezetten arcra kifejlesztett napvédőt felkennünk, sőt, már elérhető számos olyan nappali arckrém is, amely fényvédő összetevőket tartalmaz. Ne feledkezz meg a nyakról és a dekoltázsról sem, hiszen ezeken a területeken is nagyon vékony a bőr, így hajlamos a leégésre. Ha pedig az egész tested ki van téve a napfénynek, például strandolás vagy kertészkedés közben, akkor természetesen kend be magad mindenhol!

A megfelelő fényvédelemre nyáron különösen nagy gondot kell fordítani. Fotó: Getty Images

Hidratálj

Szintén nagyon fontos, hogy odafigyelj a folyadékbevitelre. Ez egyebek mellett bőröd egészsége szempontjából is lényeges, hiszen a vízhiányos bőr fakó és száraz. Kánikulában többet izzadsz, így többet is kell innod, mint az év más időszakában. Egy felnőtt napi vízbeviteli igénye nagyjából 3,5 deciliter 10 testsúlykilogrammonként. Tehát egy 70 kilós embernek napi 2,5 liter vizet ajánlatos innia. Nagy melegben ez akár 3-4 literre is felkúszhat, pláne, ha még sportolsz is. Ilyen nagy mennyiségű folyadék fogyasztásánál fokozottan kell ügyelni arra, hogy jól eloszd az ébren töltött időben, ne este hatkor kezdd el dönteni magadba a vizet.

Válassz nyárkompatibilis készítményeket

A krémek többsége ilyenkor elnehezítheti a bőrt, így érdemes beszerezni egy hidratáló arcpermetet, amely nemcsak a reggeli készülődés része lehet, hanem a nap folyamán bármikor lefújhatod vele az arcod, ha úgy érzed, a tikkasztó levegő kiszárította a bőröd. A legtöbb ilyen „mist” antioxidánsokat is tartalmaz, amelyek felerősítik a fényvédők hatását. A nyári bőrápolásban segítségedre lehetnek még a szérumok is. A hialuronsavat tartalmazó készítmények kiválóak a vízhiányos állapot kezelésére, de a kínálat hatalmas, akadnak még például vitaminokat vagy kollagént tartalmazó szérumok is.

Ápold lábaidat

Nyáron előtérbe kerülnek a lábak, hiszen sokszor veszünk fel nyitott szandált vagy papucsot. Egy 15 perces lábfürdő után könnyebben el tudod távolítani a nemkívánatos bőrkeményedéseket. Ha extrán frissítő élményre vágysz, rakj a vízbe citromfű- vagy rozmaring-illóolajat, de ha profi segítségre lenne szükséged, kérj időpontot egy pedikűrösnél. Egy forró aszfalton rohangálós nap után a talpad úgy tud sajogni, mintha mezítláb kellett volna végig szaladnod a városon. Erre a kellemetlen érzésre remek gyógyír lehet egy mentolos vagy teafaolajas lábkrém, amelynek használatával sarkad berepedezését is megakadályozhatod.