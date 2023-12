A sérült bőr – horzsolások, hegek, irritációk – különleges ápolást igényel, hiszen ilyenkor nem csak a hidratálásra, táplálásra kell figyelni, de az optimális sebgyógyulásra. Továbbá az sem mindegy, milyen bőrsérüléssel van dolgunk. Van egy termékcsalád – Bioderma Cicabio –, amely a sérülések esetén, a gyógyulás különböző állomásainál jelenthetnek óriási segítséget. Nyugtatják, visszaépítik, hidratálják és megvédik a sérült bőrt, sőt, napfényvédelemmel is ellátják, ha éppen arra van szükségünk. De mikor is használjunk hegkezelő krémet (SPF védelemmel vagy anélkül), vagy innovatív textúrájú sebkezelőt? Mutatjuk, mikor melyik ápoló terméket válasszuk a gyógyulási folyamat felgyorsítására, hogy bőrünk ugyanolyan egészséges legyen, mint a sérülések előtt volt.

Cicabio Lotion Spray: a felületi nedvező bőrsérülések kezelője

Könnyen előfordulhat, hogy megsérülünk, a sebektől pedig szeretnénk minél előbb megszabadulni. Ilyen esetekben lehet tökéletes választás ez a spray, hiszen szárító és nyugtató hatása miatt a felületi bőrsérülések gyorsabban gyógyulnak. Használhatjuk arcra, ajkakra, azaz valójában az egész testünkön, még a külső intim területeken is.

Fotó: NAOS

Hatóanyagai – ásványi összetevőkben gazdag – miatt nem csak felnőtteknél, hanem gyermekek, újszülötteknél is alkalmazható. Három aktív összetevője biológiailag segíti a bőr regenerálódási folyamatát, míg abszorbens hatóanyagainak segítségével szárítja a nedvedző sebeket. Antibakteriális hatóanyagai (réz és cink) védik az epidermiszt, és mindemellett gyorsan enyhíti a diszkomfort érzést és csillapítja a vakarózási ingert. Természetesen színezett, nem tartalmaz illatanyagot.



Hogyan használjuk? Első lépésként tisztítsuk meg a bőrünket, majd permetezzük a spray-t egyszer vagy kétszer az irritált/sérült területre. Ne használjuk közvetlenül arcra, permetezzük a tenyerünkbe vagy egy vattakorong segítségével vigyük fel a készítményt. Naponta egyszer vagy kétszer használhatjuk, legfeljebb 4-5 napon át, mindaddig, amíg teljesen száraznak érezzük a problémás bőrfelületet. Ne használjuk súlyosan sérült vagy váladékozó bőrfelületen. Használat előtt rázzuk fel alaposan a készítményt, amíg kattanó hangot nem hallunk.

Cicabio Krém: elősegíthetjük a gyors regenerálódást

A sérült, irritált bőrnek leginkább arra van szüksége, hogy hidratáljuk, megnyugtassuk, és elősegítsük a regenerálódást. Ebben a folyamatban pedig hasznos segítség lehet ez a krém, hiszen miközben helyreállítja az epidermiszt, enyhíti a sérülésekkel járó kellemetlenségeket, így például csökkenti a viszketési ingert, a vakarózásra való késztetést.

Fotó: NAOS

A benne lévő cinknek és réznek köszönhetően megtisztítja a bőr felszínét, míg tápláló, lipidpótló textúrája a hialuronsavval és hidratáló összetevőkkel együtt egy lélegző védőréteget – amely újjáépíti a bőrfelszínt – képez rajta. Ennek ellenére gyorsan beszívódik, nem hagy zsíros érzetet. Illatanyagot nem tartalmaz.



Hogyan használjuk? Használjuk naponta egyszer vagy kétszer, addig, amíg a bőr teljesen helyre nem jön. Tisztítsuk meg a bőrünket, majd kíméletesen szárítsuk meg, és jöhet is a termék az irritált területre.

Cicabio SPF 50+: amikor a fényvédelem is elengedhetetlen

Igazi 2-az-1-ben termékről van szó. Hidratáló, nyugtató, regeneráló krémről van szó, amely még a fényvédelemről – igen magas fényvédő hatással – is gondoskodik. Így nem csak helyreállítja a sérült bőrt, megakadályozza a hegesedést, hanem megvéd a káros napsugárzástól is, csökkentve a hiperpigmentáció – barna foltok – kialakulásának kockázatát. Úgy enyhíti a diszkomfort érzést, hogy csillapítja a vakarózási ingert is. Szerethető tulajdonsága, hogy sminkkompatibilis, és vízálló is egyben. Jó a textúrája, nem zsíros, nem ragad, illetve illatanyagot szintén nem tartalmaz.



Hogyan használjuk? Addig érdemes használni, amíg bőrünk teljesen helyre nem jön. Ha a bőrünket napfény is éri, akkor ismételjük meg többször a krém használatát. Elegendő csak az érintett területen alkalmazni. Kerüljük a szem környékét, és ne kenjük olyan sebekre vagy égési sérülésekre, amelyeket a túlzott napfény okozott.

Fotó: NAOS

Cicabio Kézkrém: a sérült kezek hálásak lesznek