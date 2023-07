Legnagyobb tévhitek a napozásról

Bőrünk állapotát a környezeti hatások is befolyásolják, ezért évszaktól függően is változik a bőrápolás mikéntje. Nyáron elsősorban a napégés megelőzésére kell odafigyelnünk, aminek alapszabálya a megfelelő öltözködés (kalap, UV-szűrős ruha), tűző nap esetén a szabadban tartózkodás mérséklése, valamint a bőrtípusunknak megfelelő, kellő UV-védelmet nyújtó készítmények alkalmazása a napfénynek kitett bőrfelületen. Az egyszerű szabályok ellenére is rengeteg tévhit, mendemonda kering a napozás körül, amit most eloszlatunk!

1. A bőrünket fokozatosan hozzá kell szoktatni az UV-sugárzáshoz

„Az egyik leggyakoribb tévhit, hogy nyáron a bőrünket fokozatosan hozzá kell szoktatni az UV-sugárzáshoz. Sokan, mielőtt nyaralni mennének, előtte elkezdenek napozni vagy szoláriumozni. Valójában hiába van valaki már valamennyire lebarnulva, ugyanúgy le tud égni a tűző napon. Maga a napozás fogalma eleve azt jelenti, hogy hosszabb időre kitesszük magunkat a nap hatásának, és megfelelő védelem nélkül ennek biztosan lehetnek rövid- és/vagy hosszútávú káros hatásai” – mondja Dr. Baltás Eszter, bőrgyógyász.

2. Azért kell napozni, hogy ne alakuljon ki D-vitamin hiány a szervezetünkben

Ez sem állja meg a helyét, hiszen a D-vitamin táplálékkal vagy kapszulában is bevihető, illetve csekélyebb mértékű napfény is elegendő a termelődéséhez.

3. Ha felhős az ég, nem kell napvédelem

A napsugarak nagy része áthalad a felhőkön, csak nem azok, amelyek a látható spektrumon belül vannak. Így felhős időben is ugyanúgy leéghetünk, és ugyanolyan esélyünk van a bőrkárosodásra is.

4. A barnább bőrűeknek nem kell naptej

Sokan nyár közepe után már alig használnak fényvédő krémet, mert tévesen azt gondolják, hogy a megszerzett barnaság megvédi őket a kockázatoktól. Tény, hogy a csokoládé színűre barnult bőr nehezebben ég le, de a napvédő krém elsődleges feladata nem is a leégés, hanem a bőrrákkal szembeni védelem, amelynek lehetősége lebarnult bőr esetén is ugyanúgy fennáll.

5. 15 óra után nem kell fényvédő

„Ha tehetjük, keressük az árnyékot: a közvetlen, tűző napfénytől mindenféleképpen óvni kell a bőrünket. Azokban a napszakokban különösen, amikor a legerősebb az UV-sugárzás. Korábban úgy gondoltuk, hogy 11-15 óra között szükséges a fokozott odafigyelés, viszont kánikulában 10-16 óra között, vagy akár egész nap is erős lehet az UV-sugárzás” – javasolja Dr. Baltás Eszter, bőrgyógyász.

6. Csak nyáron lehetnek károsak az UV sugarak

Hiba azt gondolni, hogy a napsütés télen nem károsíthatja a bőrt. A káros UV-sugarak valójában egész évben jelen vannak, csak a mennyiségük változik. Az UV-sugarak három kategóriába sorolhatók: UVA-, UVB- és UVC-sugarak. Utóbbiakat a légkör elnyeli, még mielőtt elérnék a földfelszínt.

A barnulásért (rosszabb esetben pedig a leégésért) felelős UVB-sugárzás nyáron a legmagasabb, az UVA-sugárzás pedig egész évben jelen van. Az UVA-sugarak mélyebben képesek behatolni az epidermiszbe, mint az UVB-sugarak. Ezáltal pedig a bőröregedés legfőbb kiváltó okai.

A tudományos kutatások szerint az UVA-sugarak képesek áthatolni a felhőkön, a ködön, az üveg- és más fényvisszaverő felületeken is, mint például a tömegközlekedési eszközök ablakain. Összefoglalva tehát nappal jelen vannak az UVA sugarak is - így bár télen kevésbé erősen süt a nap, mint nyáron, mégis, a bőr védelme ilyenkor is fontos.



Egyre inkább tudatosul a fényvédelem, mint a bőr naptól való védelmének alapvető fontossága, azonban nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a fényvédő krémeket egész évben használjuk, mint a napi bőrápolási rutin egy újabb lépését.



A bőrünk a testünk legnagyobb szerve, amely többek között megvédi azt a külső hatásoktól, például az éghajlati hatásoktól, amelyek között a napsugárzás is megtalálható. A BABÉ széles spektrumú UVA/UVB fényvédő termékcsalád garantálja a bőr ápolását és védelmét a napsugárzás okozta rövid és hosszú távú károsodásokkal szemben.



BABÉ Gyermek Fényvédő Tej például magas fokú védelmet biztosít a nap sugaraival szemben az arc és test érzékeny bőrének. A BABÉ Nyugtató Komplexnek köszönhetően ideális a nagyon világos és a napintoleráns bőrű gyermekek számára is. (X)

