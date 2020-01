Kiderült, egészséges étel is okozhat pattanást

Zsírszegény ételek

Nagyon sok gyártó a zsírhiány okozta ízhiányt úgy próbálja ellensúlyozni, hogy valamilyen ízfokozót tesz a termékekbe, amelyek a legtöbb esetben cukrot is tartalmaznak, ráadásul nem is keveset. Több kutatás is kimutatta, hogy a cukor roncsolja a kollagénrostokat, és idővel nagyon is látványosan öregíti a bőrt, emellett pedig aknét és kiütéseket is okozhat. Zsírszegény készételek helyett válasszunk olyan egészséges zsírokban gazdag élelmiszereket, mint az avokádó, az olajos magok és a zsírosabb halfajták.

Sovány tej

Egy amerikai szaklapban jelentek meg annak a kutatásnak az eredményei, amelyek 12 éven vizsgálták tinédzserek tejfogyasztási szokásait. Azoknak a tiniknek volt a legtöbb bőrproblémája, akik sok tejet ittak, különösen azoknak, akik a sovány tejre szavaztak a zsírosabb helyett. A laktóz mellett hormonok és bioaktív molekulák is vannak a tejben, valószínűleg ezek okozták az aknét és a bőrgondokat. Ha tehetjük, érdemes a tehéntejet édesítetlen kókusztejre vagy mandulatejre cserélni, de csak olyan fajtát vásároljunk, amiben nincsen hozzáadott cukor.

A zsírszegény tej is okozhat bőrproblémákat

Növényi olajok

A transzzsírokat és az omega-6 zsírsavat érdemes elkerülni, ezekből pedig sok van a zöldségolajakban, például a kukoricaolajban vagy a szójaolajban. Ezek az anyagok gyulladásokra hajlamosítják a szervezetet, és káros hatással vannak a bőrre. Sokkal jobb, ha olívaolajat vagy kókuszolajat használunk, amikor csak tehetjük.

Mit egyen, aki hajlamos a bőrhibákra? A pattanások kialakulásának hátterében rengeteg dolog állhat, a hormonális hatásoktól az allergiákig. A kiváltó okok között lehet az is, amit eszünk. Lássuk, mit együnk és mit ne!

Péksütemények

A gluténérzékenyeknél a nem megfelelő ételek, péksütemények fogyasztása is okozhat kiütéseket, pattanásokat. Ha például azt vesszük észre, hogy kenyérfogyasztás után rendszeresen kipattog a bőrünk, mindenképpen forduljunk orvoshoz.

Forrás: womanshealthmag.com