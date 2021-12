Hírességek, akik ekcémával küzdenek

Bár sokan szégyenkeznek azekcémamiatt, valójában egy meglehetősen gyakori bőrbetegségről van szó. Egyes adatok szerint tízből egy embert érint, nem csoda tehát, hogy a hírességek között is szép számmal akadnak ekcémások. Például Katalin cambridge-i hercegné is közéjük tartozik: őt iskolai évei alatt gyakran csúfolták bőrbetegsége miatt. A Healthista gyűjtése alapján bemutatunk még néhány hírességet, aki szintén ekcémával küzd.

Apikkelysömöregy jelenleg még gyógyíthatatlan, immunológiai gyulladás által kiváltott bőrbetegség. Mivel a kór komoly esztétikai problémát jelenthet, az érintettek gyakran szégyellik magukat, és rejtegetik testüket. Nincs ez másképp a hírességek körében sem: nem egy sztár szenved pikkelysömörtől úgy, hogy rajongói elől titkolja vagy titkolta betegségét.

Kontakt dermatitisz a cumisüveg-fertőtlenítéstől

Adele-nél, a népszerű brit énekesnőnél akkor jelentkezett ekcéma, amikor édesanya lett. 2013-ban egy sajtókonferencián beszélt arról, hogy friss anyaként milyen kimerült, és hogy a cumisüvegek kifőzésétől ekcémája lett. A kontakt dermatitisz akkor alakul ki, mikor a bőr valamilyen irritáló anyaggal vagy felülettel érintkezik. Egy kutatás szerint a virágkötők, fodrászok, kozmetikusok, illetve egészségügyi dolgozók körében jóval nagyobb a kialakulásának kockázata.

Brad Pitt szintén ekcémával küzd. A kép az Oscar-gálán, 2021. április 25-én készült.

Fotó: Chris Pizzello-Pool/Getty Images

Botrányos bőrproblémák a gyapjútól

Kerry Washington színésznő, a Botrány című sorozat főszereplője a brit Glamour magazinnak adott interjújában mesélt arról, hogy mi mindennel próbálja kordában tartani az ekcémáját. Tapasztalatai szerint a halolajas táplálékkiegészítők sokat segíthetnek a bennük lévő omega-zsírsavak miatt. Kiemelte: az is nagyon fontos, hogy aki ekcémás, ne mulassza el a hidratáló krémek használatát. Emellett arról is beszélt, hogy a hatóanyagok közül az ő bőrére a hialuronsav vált be leginkább, a gyapjúból készült ruhadarabokat pedig kerülni szokta, mert ezektől általában súlyosbodnak a tünetei.

A sztárbőrt is kikezdi a hideg és a szél

Catherine Zeta-Jones, a Chicago című musical sztárja is ekcémás volt gyerekként. A színésznő 2010-ben beszélt erről az InStyle magazinnak. Ő is megemlítette, hogy mennyire fontos a rendszeres hidratálás, és elmesélte, hogy esetében az ekcémás tünetek rosszabbodnak a széltől, az alacsony páratartalomtól, a hidegtől, illetve attól, ha túl sok időt kell vízben töltenie.

Az ekcéma a szívtiprókat sem kíméli

A világhírű színész, Brad Pitt is ekcémás, bár erről nem ő, hanem Cate Blanchett beszélt a sajtónak, akivel közösen forgatták a Benjamin Button különös élete című filmet. A színésznő szerint Pitt ekcémája akkor lobbant be, amikor a forgatás előtt három héten át folyamatosan különféle smink- és maszkpróbákon vettek részt. Ez persze nem meglepő, hiszen a sok smink, illetve a nem megfelelően tisztított sminkecsetek használata hajlamosíthat az ekcémás tünetek megjelenésére, illetve hozzájárulhat azok súlyosbodásához.