A tenyerünkön is megjelenhet az ekcéma

Az akut tenyér-talpiekcéma- vagy diszhidrotikus ekcéma - olyan látható tünetekkel jár, amelyek miatt az érintett nem szívesen teszi láthatóvá a kezeit és lábfejét. A betegek tenyerén, ujjain és talpán ugyanis intenzíven viszkető, mélyen ülő, apró hólyagok jelennek meg. A hólyagok jellemzően 2-3 hét alatt múlnak el, ezután a bőr száraz, piros és repedezett marad. A tünetek éveken keresztül, akár havonta előjöhetnek. A helyzetet tovább rontja az, hogy hólyagok utat nyithatnak különböző kórokozóknak, a bakteriális felülfertőződés pedig súlyosbítja az egyébként is kellemetlen tüneteket. A betegség leggyakrabban a fiatal felnőtteket érinti. A diszhidrotikus ekcéma rizikófaktorait és a kezelési lehetőségeit Dr. Pánczél Gitta, a Dermatica bőrgyógyásza ismerteti.

Roppant kellemetlen betegség a kézfejen, ujjakon, talpon jelentkező ekcéma. Fotó: iStock

A rizikófaktorokat is fontos ismerni

A diszhidrotikus ekcéma konkrét oka ismeretlen, de számos tényező megnövelheti a kialakulás kockázatát. A betegség igen ritkán, de örökölhető, ha tehát a családban már előfordult diszhidrotikus ekcéma, akkor nagyobb eséllyel jelentkezik nálunk is. Növeli a rizikót továbbá az atópiás dermatitisz, a szénanátha és a kontaktallergia - főként a fémallergia - fennállása, az erős izzadás, a dohányzás és a komoly stresszel járó élethelyzet is. Ha hosszú ideig vízben tartózkodunk, vagy az intravénás immunoglobulinterápiát folytatunk, az szintén növeli a diszhidrotikus ekcéma kialakulásának esélyét.

Mit tehetünk?

Nincs egyetlen, mindig hatékony módszer a kézen és lábon jelentkező ekcéma kezelésére. A szokványos terápiára nem megfelelően reagáló esetekben allergiatesztet is érdemes végeztetni, beleértve a fémeket, egyes élelmiszereket, polleneket és penészgombákat is. Ha ugyanis fény derül az allergiára, ennek kezelése már eleve csökkenti a tüneteket. Sokszor beválnak a szteroidtartalmú készítmények a gyulladás és az irritáció visszaszorítására, a viszketésre pedig antihisztaminokat írhat fel az orvos. Egyes esetekben szükség lehet a hólyagok steril körülmények között történő kiürítésére is - ezt a fertőzések elkerülése érdekében mindig bízzuk orvosra! A legfontosabb azonban, hogy mindig az adott panaszoknak, állapotnak és esetleges érzékenységeknek megfelelően kezeljük ezt a betegséget.

Diszhidrotikus ekcéma esetén nagyon fontos a rendszeres hidratálás - különösen akkor, ha a bőrünk vízzel érintkezett. Súlyosabb esetekben érdemes a bőrgyógyász által ajánlott mosakodó és hidratáló termékeket használni. A fertőzések elkerülése érdekében nagy hangsúlyt kell fektetni az érintett területek tisztán és szárazon tartása is. A kádas fürdőzés helyett válasszunk inkább a gyors zuhanyzást. A szakember szerint érdemes még kerülni az irritáló anyagokat - például a mosószereket, a tisztítószereket és a citrusféléket. A házimunka végzésekor pamuttal bélelt védőkesztyűt ajánlott viselni. Ha pedig allergia áll a háttérben, fontos, hogy azt is kezeljük. Amennyiben beigazolódik, hogy kobalt- vagy nikkelallergiánk van, akkor érdemes visszafogni a kesudió, a mogyorófélék, a csokoládé, a kakaó, a szója és babfélék fogyasztását is - ezek ugyanis felerősíthetik a tüneteket.