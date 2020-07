Betegségeket is jelezhetnek a ráncaink

A ráncok az öregedési folyamat természetes részei, melyeknek rengeteg befolyásoló tényezője van. A környezeti változások és a belső problémák egyaránt alakítják ráncaink formáját. Nem csak életkorunkra, de egészségügyi állapotunkra, pontosabban a testünket gyengítő betegségekre is utalnak ráncaink. Ha figyelmesen kémleljük ráncainkat, azok térképként szolgálhatnak az egészségünkért folytatott harcban, a betegségek megelőzéséhez és leküzdéséhez.

A szívbetegség magas kockázatának vonalai

A csökkent csontsűrűség ráncai

Ráncaink akár betegségre is utalhatnak. Fotó: Getty Images

A magas vérnyomás gyűrődései

A vérnyomásmérés rutinvizsgálatnak számít, ám az, hogy mi számít ideális értéknek, nagyban függ attól, hogy a páciens hány éves és milyen nemű. Tudjon meg többet a vérnyomásról. Részletek!

A ráncosító stressz

Ha az egyik vagy mindkét fülcimpántalálható, azutalhat. A kutatók nem biztosak benne, hogy honnan ered ez a rejtélyes összefüggés, ám két elmélettel próbálják magyarázni. Az egyik, hogy a, valamint közvetlen kapcsolatban vannak egymással. A másik álláspont szerint a fül ráncai olyan típusú bőr degenerációk, melyeket. A Tel Aviv Medical Center által kiadott tanulmány egyik szerzője, dr Haim Shmilovich vizsgálatai alapján amennyiben a fülcimpán ráncok alakulnak ki, úgy 67% az esélye van annak, hogy a vizsgált személynél szívkoszorúér betegség alakul ki.Az amerikai Yale University School of Medicine kutatása rávilágított aA tanulmányból kiderült, hogy a bőr és a csontok legfőbb építő elemei, fehérjéi és öregedése együtt jár a bőr és a csontok minőségi változásával. A kutatások során lehetséges összefüggést véltek felfedezni a. Megállapították, hogy minél mélyebbek, sűrűbbek voltak a ráncok, annál alacsonyabb volt a csontsűrűség . A vizsgált alanyokról ez korra és eredeti csonttömegre való tekintet nélkül jellemző volt.Egy holland egyetem vizsgálatai kimutatták, hogy a fiatalos megjelenés is összefüggésbe hozható a vérnyomással. A női arc öregedését vizsgálták és arra az eredményre jutottak, hogy azokat a, kevésbé volt megereszkedve az arca általánosságban. A tanulmány emellett megállapította, hogy azon hölgyeknek kevesebb ránca volt a felkarjukon, akik felmenői, azaz idősebb korukban hunytak el.A ráncokban nem csak aranypor ül, hanem a stressz okai is felfedezhetők. Az orvosok gyakran már abból látják, mennyi stressz ér minket mindennapjainkban, ha ránéznek az arcunkra. Atalálhatóak. Minél több és minél mélyebb ráncaink vannak, annál valószínűbb, hogy stresszes az életünk.