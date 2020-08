Az anyajegyek kialakulásának folyamatáról, okairól, valamint a bőrgyógyászati kontrollt igénylő tünetekről dr. Pánczél Gitta, az Anyajegyszűrő Központ bőrgyógyásza foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat.

40 felett ritkán jelenik meg

Már magzati korban megjelennek a bőrben, a szövetekben és a szemben az úgynevezett melanociták, vagyis azok a festéksejtek, amelyek melanin pigmentet termelnek. A melanin sötét színű festékanyag, amely egyrészt a bőrszínért felelős, másrészt kiemelkedő szerepe van a fényvédelemben, mivel képes kiszűrni a bőrt érő, rákkeltő hatású UV-sugarak nagy részét. A nyári lebarnulás sem más, mint egy védekező reakció, hiszen ahogyan elkezd nőni a napsütéses órák száma, úgy a melanociták elkezdenek festékanyagot termelni, hogy megvédjék a bőrt a káros UV-sugárzástól.

Nem kell megijedni az új anyajegyektől, de jobb megmutatni egy szakembernek. Fotó: 123rf

Ha a bőrben egy bizonyos ponton több melanocita gyűlik össze, amelyek a környező szövetekhez kapcsolódnak, anyajegyek jöhetnek létre. Ezek megjelenhetnek a bőr felszínével egy szintben és ki is türemkedhetnek. Ez a folyamat többnyire 20 éves korig lezajlik, serdülőkorban és terhesség alatt azonban fokozódhat az új anyajegyek megjelenése. 40 év felett viszont már meglehetősen ritkán alakulnak ki új anyajegyek, és a meglévőknél is megfigyelhető, hogy a kezdeti besötétedés után sokanyajegyvisszahalványul, akár fokozatosan el is tűnik.

Aggódnunk kell az új anyajegyek miatt?

Fontos tudni, hogy mindenkinek van anyajegye: egyeseknek csak néhány tucat, de másoknak akár több száz is lehet. Méretük változó, leggyakrabban néhány milliméter nagyságúak. Színük a vörösesbarnától a feketéig terjedhet, lehetnek sima vagy egyenetlen felszínűek, alakjuk kör alakú vagy szabálytalan, szegélyük azonban mindig határozott. A populáció közel tizedének van úgynevezett atípusos anyajegye, amely szabálytalan alakú és egyenetlenül pigmentált.

A melanoma szempontjából fokozott kockázatot jelent, ha ezek száma meghaladja a 10-15-öt, még akkor is, ha ezek régóta megvannak. Ez tehát egy olyan jelenség, amit időről időre bőrgyógyásszal kell ellenőriztetni, hiszen egy laikus számára nem különíthetők el sem a közönséges anyajegyek az atípusos anyajegyektől, sem az esetleg kialakult bőrráktól - hangsúlyozza a szakember. Akkor is érdemes szakértő ellenőrzését kérni, ha új anyajegyet vélünk felfedezni. Bár az új folt nem feltétlenül veszélyes, de jobb az óvatosság. Vagyis minden gyanús bőrjelenségnél ajánlatos orvoshoz fordulni, legyen szó az anyajegy színének, formájának megváltozásáról, szélének elmosódásáról, vérzésről, vagy akár egy új bőrképlet megjelenéséről.

Mikor menjünk szűrésre?

Évente egyszer mindenféleképpen érdemes anyajegyszűrésen részt venni. Ilyenkor a bőrgyógyász dermatoszkóppal megvizsgálja az anyajegyeket. Ez az eszköz tulajdonképpen egy sokszoros nagyítást biztosító, bőrre helyezett mikroszkóp. A hámnak azt a rétegét világítja meg, amely szabad szemmel nem jól látható, így minden részlet jobban vizsgálhatóvá válik - ismerteti a bőrgyógyász. Az anyajegyek nagy részénél elegendő ez a fajta vizsgálat, ugyanis egy gyakorlott bőrgyógyász dermatoszkóp segítségével nagy biztonsággal meg tudja állapítani, hogy szükséges-e valamilyen további lépést tenni, vagy csupán jóindulatú pigmentációról van szó.

A teljes testtérképes anyajegyszűrésnek és a fotókkal rögzített dokumentációnak pedig elsősorban akkor van nagy jelentősége, amikor fokozott rizikóval kell számolnunk. A nagyszámú anyajegy, valamint a családban már előforduló rosszindulatú melanoma vagy egyéb bőrdaganat például növeli a kockázatot. Ilyen körülmények között nagyon fontos tudni, melyik anyajegy változott és melyik az, amelyet el kell távolítani. Ebben jelent fontos segítséget a számítógépes szűrés, amellyel évről évre nyomon lehet követni a változásokat, a korai felfedezéssel pedig a súlyos következmények megelőzhetővé válhatnak.