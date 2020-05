3 fontos kérdés az anyajegyszűrésről

Miért nem elég csak egy anyajegyet megmutatni, miért kell az egész testfelületet ellenőrizni? Hogyan vehetjük észre az elváltozásokat a nehezen látható helyeken? Miért fontos a korai diagnózis, és kinek kell fél- vagy akár negyedévente is szűrővizsgálaton részt vennie? A kérdésekre Dr. Vincze Ildikó, az Anyajegyszűrő Központ bőrgyógyász-kozmetológus főorvosa válaszol.

Miért kell az egész testfelületet átvizsgálni?

Az atípusos anyajegyek lehetnek szabálytalan alakúak, állhatnak többféle barna színárnyalatú részből, vagy eltérő tapintatú területek különíthetőek el bennük. Ellenőrzésük a szakemberek részéről különleges odafigyelést igényel, a betegek pedig könnyen gondolhatják azt, hogy a szabálytalan alak és a színbéli eltérések rosszindulatú elváltozás jelei.

A kóros elváltozások korai felismerése életet menthet. Fotó: 123rf

Fontos, hogy aki az önvizsgálat során valamilyen elváltozást észlel, akkor ne csak azt az egy anyajegyet mutassa meg az orvosnak. Különösen, ha a beteg régen járt anyajegyszűrésen, vagy a magas rizikójú csoportba tartozik.

"Ha egy gyanúsanyajegymiatt fordulunk bőrgyógyászhoz, ellenőriztessük a teljes testfelületet, ne csak azt az egy anyajegyet! A rosszindulatú elváltozás a testen bárhol megjelenhet és sokszor nem is meglévő anyajegyből alakul ki" - hangsúlyozza a szakember.

Ki segíthet a korai felismerésben?

Ha valaki emberekkel és a bőrük kezelésével foglalkozik a munkája során, akkor fontos szerepe lehet abban, hogy a vendégei testén, számukra sokszor alig vagy egyáltalán nem hozzáférhető helyeken felfedezze az elváltozásokat.

Rosszindulatú elváltozás a hajas fejbőrön is kialakulhat, ez viszont az önellenőrzés során egy igen nehezen látható terület. Ám egy fodrász észreveheti, ha egy visszatérő vendége fejbőrén megváltozott az anyajegy mérete, vagy egy viszkető, esetleg vérző elváltozás jelent meg. Ebben az esetben jó, ha a fodrász egy bőrgyógyászhoz irányítja az ügyfelét.

A manikűrös a köröm alatti területen segíthet felfedezni a gyanús jeleket - különösen a műkörmöt viselő hölgyeknél -, míg a pedikűrös a lábon és talpon, a masszőr pedig a háton megjelenő elváltozásokat észlelheti időben.

Az elmúlt tíz évben megduplázódott a rosszindulatú bőrdaganatok előfordulásának gyakorisága. A legveszélyesebb formája a melanoma, amely akár hónapok alatt is drasztikus növekedésen mehet keresztül. Először vízszintesen, vagyis szabad szemmel is láthatóan megnő a pigmentált elváltozás mérete. Ha ekkor orvoshoz fordulunk, még jó eséllyel következmények nélkül megszabadulhatunk tőle. Ha az elváltozásokat időben felismerik és minél előbb eltávolítják sebészi úton, a beteg teljesen meggyógyulhat. Ilyenkor az ötéves túlélési esély 100 százalékos is lehet.

Később azonban a rosszindulatú elváltozás már függőleges irányban, a bőr mélyebb rétegei felé is terjed, amit szabad szemmel már nem tudunk észrevenni. A véráramba eljutva pedig már áttéteket képezhet. Előrehaladott stádiumban diagnosztizálva a nőknél 25, a férfiaknál pedig már csak 8 százalék az esély a gyógyulásra.

"Alapesetben mindenkinek azt javasoljuk, hogy évente egyszer vegyen részt teljes testtérképes anyajegyszűrésen. Ha azonban szabálytalan elváltozást látunk, akkor a következő vizsgálatra akár fél- vagy negyedéven belül is sor kerülhet annak érdekében, hogy idejében eltávolíthassuk, ha szükséges" - emelte ki a szakértő.