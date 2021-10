A leggyakoribb bőrprobléma gyerekeknél

Azatópiás dermatitiszveleszületett hajlamon alapuló, krónikusan fennálló bőrgyulladás, amelyre intenzív viszketés, erős bőrszárazság és gyakori fellángolás jellemző. A vörös, viszkető, hámló, néha nedvedző foltok megjelenését számos külső környezeti tényező befolyásolhatja, a fokozott stressz pedig jelentősen ronthat a probléma súlyosságán.

A gyerekek csaknem hatoda érintett

A Föld lakosságának nagyjából 5-10 százaléka atópiás alkatú, amely azt jelenti, hogy a szervezet védekezőképessége kiegyensúlyozatlan, ezért hajlamos arra, hogy a különböző külső ingerekre túlzottan hevesen - bőrgyulladással és állandó viszketéssel - reagáljon. Az atópiás alkat azonban önmagában még nem jelent problémát, csak akkor, ha már betegség formájában is megnyilvánul, például atópiás dermatitisz képében, amely a leggyakoribb bőrproblémának számít az 5 év alatti gyerekek körében. A fejlettebb országokban viszonylag magas - 15 százalék körüli - a betegség előfordulási aránya. Egyes becslések szerint Magyarországon a 19 év alattiak legalább 17 százaléka érintett.

Az árulkodó bőrpanaszok sok esetben már csecsemőkorban megjelennek, eleinte legtöbbször az arcon. 1 és 3 év között már egyre inkább a térd- és könyökhajlatokban, illetve a nyak körül láthatóak a vörös, hámló foltok, de tipikus a szemhéjak érintettsége is. Bizonyos esetekben a panaszok 5 éves kor felett enyhülnek, de az is előfordulhat, hogy középsúlyosekcémaformájában állandósulnak, leginkább a hajlatokban. Ilyenkor az érintett bőrterületek tartósan szárazzá válnak, és akár meg is vastagodhatnak. Hosszan tartó javulás jellemzően csak felnőttkorban, 40 év felett következik be. Addig viszont a bőrbetegség számottevően rontja az érintettek életminőségét, a kellemetlen fizikai tünetek mellett ugyanis az esztétikai állapot pszichés problémákat, például önbizalomhiányt és beilleszkedési nehézségeket is okozhat. Az alábbiakban bemutatjuk, mit lehet tenni az atópiás dermatitisz megfelelő kordában tartásáért.

Az atópiás dermatitisz a leggyakoribb bőrproblémának számít az 5 év alatti gyerekek körében. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Így kezelhető az atópiás bőrgyulladás

Az erősen kiszáradt, hámló bőrnek fokozott törődésre és ápolásra van szüksége. Sajnos, igen elterjedt az a tévhit, hogy az ekcémás gyereket nem kell naponta fürdetni, vagy kizárólag tiszta vízzel szabad megmosdatni. Mivel az atópiás bőr száraz, gyulladt és érzékeny, könnyen elszaporodnak rajta a kórokozók, tehát a fertőzések megelőzése érdekében elengedhetetlen a rendszeres tisztálkodás. Fontos azonban az olyan speciális fürdetőszerek használata, amelyek összetétele nem irritálja és szárítja tovább a bőrt, valamint lehetőség szerint kerülni kell a hosszan tartó, forró vizes fürdőket is.

Rendkívül nagy szerep jut még a hidratálásnak is, a fellángolás időszakában, erőteljesebb tünetek esetén pedig viszketéscsillapító és gyulladáscsökkentő hatóanyagokat tartalmazó készítményekre is szükség van. A viszketés enyhítése azért is különösen lényeges, mert így az érintett kevesebbet vakarózik majd, ezzel pedig csökken a felülfertőződés kockázata. A nyugodt alváshoz szintén szükséges a megfelelő bőrápolás lefekvés előtt.

További hasznos tanácsok

Az atópiás bőrgyulladással küzdő gyerekek szüleinek számos mindennapi tényezőre is oda kell figyelniük a kellemetlenségek csökkentése érdekében. Fontos például, hogy gyerekruha és ágynemű vásárlásakor előnyben részesítsék a pamutból készült, jól szellőző, könnyen tisztítható darabokat. Nem ajánlott a tollal töltött párnák és paplanok, illetve a műszálas textilek használata.

Körültekintőnek kell lenni az ideális mozgásforma kiválasztásakor is, az erős izzadás és a por ugyanis egyértelműen nem tesz jót az atópiás bőrnek. A fellángolás időszakában ajánlott kerülni az úszást, a tünetmentes periódus során pedig nagyon fontos a megfelelő tisztálkodás és hidratálás az uszodai látogatást követően (is). Érdemes minimalizálni vagy kizárni az étrendből azokat az élelmiszereket, amelyek fogyasztása után beazonosíthatóan rosszabbodik a bőrbetegség, valamint törekedni kell a stabil szülő-gyermek kapcsolat és az egészséges lelki egyensúly kialakítására, illetve fenntartására.