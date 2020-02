Véres vizelet: mi állhat a háttérben?

Általában, ami magába foglalja a vesét, a vesemedencét, a húgyhólyagot, a húgyvezetéket és a húgycsövet is. Ezért ha a vizeletünk vöröses elszíneződését tapasztaljuk, a biztonság kedvéért mindig forduljunk orvoshoz.

Nem feltétlenül kell a legrosszabbra gondolni, mert, vagy valamilyen gyógyszer szedése is, de a panaszok mögött olyan súlyosabb betegség is állhat, mint a hólyaghurut, a húgycsőgyulladás, a vese- vagy vesemedence-gyulladás , a daganatos betegségek, vagy az ér- és autoimmun-betegségek.

A leggyakrabban a háziorvos rendeli el a rutin vizeletvizsgálatot, melyre különféle előírások szerint vizeletet kell vinnünk. Hogy hogyan is kell erre készülnünk, illetve hogy mit árulnak el a leletek, kiderül erről szóló cikkünkből - kattintson !

Először is, különbséget kell tenni két tünet között,. Az első esetben ugyanis szabad szemmel nem látható a vér jelenléte a vizeletben , csak teszt segítségével, mikroszkópos vizsgálatokkal mutatható ki. Az utóbbi esetben viszont azonnal kiszúrható a vörösre festett vizelet. Ugyanakkor a makrohametúria sem jelenti azt, hogy nagy mennyiségű vér került volna a vizeletünkbe, amit már egy fél milliliter is erősen vörösesre tud színezni. De ne ijedjünk meg azonnal,

Mi a helyzet a férfiak esetében? A férfiak esetében a véres vizelet általában a prosztata valamilyen megbetegedését jelzi, ami lehet gyulladás, megnagyobbodás, az erek betegsége, sőt, legrosszabb esetben akár prosztatarák is.

Ne feledjük a nők esetében a menstruációs időszakot sem, ami szintén eredményezhet hasonlót. Ha ez szabálytalan vérzéssel és hasi fájdalommal jár, endometriózist is jelezhet , amely azt jelenti, hogy a méh belső felszínén jelen lévő nyálkahártya a méh üregén kívül is megtalálható. Ais. A terhesség alatt is előfordulhat, hogy a kismamák véres vizeletet tapasztalnak, amit rögtön meg kell vizsgáltatni orvossal, de a legtöbb esetben vagy húgyhólyagfertőzés , vagy egyszerűen a túlzott fizikai megterhelés áll a háttérben.