Újabb gyógyszirup szedett áldozatokat

Úgy tűnik, újabb szirup szedett áldozatokat. Az elmúlt napokban három halálesetet regisztráltak az indiai Khed város környékén. Az előzetes vizsgálatokkal kimutatták a szóban forgó szirup szennyezettségét, további vizsgálatok során pedig megállapították, hogy a termék külföldről érkezett Indiába. Jelenleg is folynak a részletes elemzések, közben viszont megkezdődött a jogi lépések kezdeményezése – közölte Gudzsarát állam egészségügyi minisztere.

A köhögés elleni szirupok után újabb készítmény szedett áldozatokat. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Ilyen tüneteket okoz a szennyezett szirup

Több embernél hányást, tájékozódási zavarokat és mellkasi fájdalmat okozott a helyi boltban vásárolt ájurvédikus gyógyszirup. Ezt egy magas rangú rendőrtiszt ismertette. Hozzátette, a szirupminták nyomokban metilalkoholt tartalmaztak, ez lehetett a halál kiváltó oka.

Az ájurvéda egy alternatív gyógyászati rendszer, amelyet milliók használnak Indiában.

Kitalált márkanév szerepelt az üvegen

A nyomozásról beszámoló rendőrtiszt elmondása szerint a gyógyszeres üvegen kitalált márkanév és gyártó szerepelt. A szirupot árusító és szállító személyt is őrizetbe vették. Jelenleg folyamatban van kihallgatásuk a gyógyszer eredetével kapcsolatban.

Közben az állami egészségügyi hatóság külön vizsgálatot is folytat az ügyben. A probléma ugyanis egyre gyakoribbnak tűnik: 2022 októbere óta már több, Indiában gyártott, köhögéscsillapító termékekben is találtak mérgező vegyületet az egészségügyi hatóságok.