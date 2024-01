Szike helyett endoszkóp – mentőöv hasnyálmirigy-gyulladásnál

Akut hasnyálmirigy-gyulladással Magyarországon évente 4500-5000 ember kerül kórházba, 3-4 százalékuk pedig életét veszti a leggondosabb ellátás mellett is. Mária egy ilyen betegségből épült föl, ráadásul annak a legsúlyosabb formájából. Kórházban összesen két hónapot töltött, majd újabb két hónapot otthonában lábadozott, azt követően térhetett vissza végzős osztályához, ahol a gyerekek már nagyon várták. Az ötvenes évei elején járó tanárnő egy nagykátai általános iskolában dolgozik, akut hasnyálmirigy-gyulladása a derült égből érkezett. Családjával épp egy szlovéniai nyaralásból tért haza, ahol kirándult, hegyet mászott, úszott, remekül érezte magát férjével és három gyerekével.

Illusztráció: Getty Images

„Szombaton érkeztünk haza, én pedig boldogan ébredtem vasárnap reggel, egyből kimentem a kertbe, láttam, hogy a virágok szépen fejlődtek a távollétünk alatt. A fájdalom nem sokkal ezt követően jelentkezett, iszonyatos erővel, közvetlenül a szegycsont alatt, a gyomorszájnál. Soha nem éreztem hasonlót, igazából azt sem tudtam eldönteni, mim fáj. Alig tudtam ülni, később hánytam is” – emlékszik vissza. Mivel a panaszok nem múltak, férje bevitte a jászberényi kórház sürgősségi osztályára, ahol az ügyeletes orvos kikérdezte, majd egyből CT-vizsgálatot kért. Ezt követően vénásan kapott fájdalomcsillapítót, de a fájdalom nem enyhült. Órák teltek el így, a gyanú egyre inkább hasnyálmirigy-gyulladásra terelődött. „A doktor úr azt valószínűsítette, hogy annak súlyos változatáról van szó, ezért azt javasolta, hogy Budapesten kezeljenek, a Pankreász Betegségek Intézetében. Azzal nyugtatott, hogy a Semmelweis Egyetem hasnyálmirigy-osztálya a legjobb hely, ahova kerülhetek, az ottani specialisták tehetik értem a legtöbbet. Hívott mentőt is, így jutottam föl Budapestre, a férjem nem sokkal később jött utánunk a csomagokkal.”

Kis szerv, nagy baj

Mária este fél nyolcra ért a Tömő utcai intézetbe, a mentőautóban végig hányás és fájdalom gyötörte. A mozgás is nehezére esett, a mentőápolók az ággyal együtt vitték föl a kórházi osztályra. Ismét vénásan kapott fájdalomcsillapítót, de a görcsös fájdalom így is csak másnap délre enyhült, mellette jelentkezett egy újabb tünet is. „Levegőért kezdtem kapkodni, egy időre az eszméletemet is elvesztettem. Amikor magamhoz tértem, már katétert kaptam, a mellkasomra pedig tappancsok kerültek, orrszondán keresztül tápláltak. Onnantól kezdve orvosok és ápolók vettek körül, folyamatosan figyeltek. Ekkor már egyértelművé vált, hogy az állapotom életveszélyes. A fulladást az okozta – ez egy újabb CT-vizsgálatból derült ki –, hogy a hasnyálmirigy-gyulladás nyomán véres folyadék gyülemlett fel a tüdőm és a bordáim között, ami nyomta a tüdőt" – mondja Mária.

A légzési elégtelenséget azzal hárították el, hogy a lapocka felől egy dréncsövet vezettek a pangó folyadékhoz, ami azon keresztül távozni tudott a mellkasból. A légvétel ezt követően könnyebbé vált, de a tortúra még messze nem ért véget, a következő hetekben fel kellett számolni az akut pankreatitisz egyik súlyos szövődményét, az úgynevezett walled-of-necrosist. Ez a hasnyálmirigy és a környező szervek elhalt szöveteiből jön létre, tartalmaz zsírt is. Azért keletkezik, mert a hasnyálmirigy emésztőenzimet termel, ami a szerv gyulladásakor kijut annak környezetébe, és emészteni kezdi azt. Ebből képződik egy szétfolyó massza, majd abból – nagyjából egy hónap alatt – egy letokolt ciszta vagy cisztarendszer, amit már el lehet távolítani.

Szike helyett endoszkóp

„Mi ezt már endoszkóppal tesszük, ami sokkal hatékonyabb a korábban alkalmazott hasi műtétnél, amelynél gyakoriak a szövődmények, és a felépülés is lassabb” – veszi át a szót dr. Lázár Balázs gasztroenterológus, Mária kezelőorvosa. A hasi műtétet követően kialakulhatnak például sipolyok, és a terület is befertőződhet, sokszor megesik, hogy az operációt ismételni kell. Az endoszkópos megoldásnál nem kell megnyitni a hasfalat, hanem elég behelyezni az endoszkóppal egy olyan sztentet, ami az elhalt szövetekből képződő cisztát, annak tartalmát a gyomorral összeköti. Az ilyen beavatkozások után minimális az esélye a posztoperatív szövődményeknek is. Az endoszkópos módszer gyógyulási esélyei össze sem mérhetők a régi típusú, sebészi megoldással, Nyugat-Európában már tizenöt éve így kezelik az akut hasnyálmirigy gyulladás ezen szövődményét. Ilyen jellegű beavatkozásokat Magyarországon négy-öt éve végeznek, de egyelőre csak kevés helyen.

Fotó: magánarchívum

„Ezzel a módszerrel háromperces művelet behelyezni azt a 15 milliméter átmérőjű fémszerkezet, ami rugószerűen kinyílik, majd rajta keresztül – a gyomron át bejutva oda – kimosható a ciszta, kiszedhető belőle az elhalt szövettörmelék. Ez áll szemben a sokkal nagyobb terhelést jelentő, jellemzően másfél órás műtéttel. Vannak esetek, amelyeknél a beavatkozást ismételni kell, de maga a sztent a helyén marad, azt csak a felépülést követően vesszük ki, szintén endoszkóppal. Az elhalt szövettörmelék egy részét fölfele hozzuk ki, az egy centi átmérőjű endoszkópon keresztül, a másik részét pedig a gyomorba helyezzük át, ami egy idő után megtelik. Ekkor az endoszkópos beavatkozást abba kell hagyni, és meg kell várni, amíg az elhalt szövetet a gyomor megemészti és a bél felé továbbítja. Ez általában pár napot jelent, a beavatkozást akkor lehet folytatni” – mondja dr. Lázár Balázs.

Többlépcsős művelet

Máriánál az endoszkópos beavatkozást nyolcszor kellett ismételni, mert nála a ciszta 15-16 centis volt, ami igen nagynak számít. „Két-három naponta ismételtünk, de a fájdalmam már az első alkalom után megszűnt. A beavatkozás bódításban történt, de ébren voltam, tudtam, mi történik körülöttem. Ketten folyamatosan figyeltek rám, próbáltak számomra kellemes környezetet teremteni, időnként barátilag átöleltek. Az endoszkópos beavatkozások után a sebet át is mosták az orron keresztül leengedett szondával. Ezt naponta háromszor-négyszer ismételték, ami ijesztően hangzik, de nem volt rossz érzés. Szenzációs csapat dolgozik az osztályon, tájékoztattak, biztattak, úgy éreztem magam, mint egy meseországban. Biztos vagyok abban, hogy a gyógyulásomhoz ez is hozzájárult” – mondja Mária.

Fotó: magánarchívum

Az utolsó beavatkozás után még öt napig bent kellett maradnia a kórházban, utána mehetett haza. Kontrollra egy hónap múlva hívták vissza, majd egy hónappal később újból ellenőrizték az állapotát. Ez idő alatt betegállományban volt és erősödött, amire nagy szükség volt, hiszen a komoly betegség miatt húsz kilót fogyott. Ebben az időszakban – és általában a felépülést követő évben – fontos az érintettek követése, náluk ugyanis nagyobb eséllyel jelentkezik cukoranyagcsere-zavar, és emelkedik a szív- és érrendszeri betegségek rizikója is. Máriánál például cukorbetegség alakult ki. Ez sajnos gyakori az akut hasnyálmirigy-gyulladás után, hiszen annak során elpusztul a hasnyálmirigy kisebb-nagyobb területe, és azzal együtt az inzulint termelő béta-sejtek száma is csökken. Emiatt kell Máriának pótolnia az inzulint, ami szerencsére csak abból áll, hogy az esti órákban inzulintollal be kell adnia a szükséges adagot. A visszaesést megelőzendő hamarosan eltávolítják az epehólyagját is, amit már egy egyszerű sebészeti osztályon is el tudnak végezni, nem igényel külön felkészültséget.

Főszerepben az epehólyag

„Ez a műtét nagyon fontos, mert ha a hasnyálmirigy-gyulladás epeprobléma miatt alakult ki – ahogyan ez Máriánál is történt –, akkor annak eltávolítása nélkül nagy az ismétlődés rizikója. Emiatt mondják ma már egyértelműen azt az orvosi irányelvek, hogy az epekövesség miatt kialakult hasnyálmirigy-gyulladásnál az epehólyagot amint lehet, el kell távolítani. Ha a hasnyálmirigy-gyulladás nem annyira komoly, mint Máriánál volt, akkor ezt a beavatkozást öt-hét nappal a kórházi távozást követően meg lehet ejteni” – emeli ki dr. Lázár Balázs.

Az epehólyag-eltávolítására nem csak az epekövesség nyomán jelentkező hasnyálmirigy-gyulladás után kell figyelni, hanem epekövességnél is. Az ilyen műtétet nem jó tologatni, ilyenkor ugyanis nem csak újabb epeköves roham jelentkezhet, hanem akut hasnyálmirigy-gyulladás is, ami akár végzetes lehet. Ennek lehet elejét venni azzal, ha felismert epekövességnél az epehólyagot amint lehet, eltávolítják.